Yunanistan ile Dostluk Rüzgarı Sürüyor

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis deprem bölgesini ziyaret etti. Mitarakis “İki ülke iyi komşuluk ilişkileri ile yaşayabilir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Notis Mitarakis Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan hükümetine ve halkına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Süleyman Soylu, Mitarakis ile yaptıkları ziyaretler ve çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

“Enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde, havadan da gördüler. Biz bugün Hatay’da, özellikle Antakya’da, dün de Hassa’da hem havadan hem de karadan tekrar enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde gördük. Günde 13 bin kamyon enkazda çalışıyor. Toplam 26 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak binanın, şu ana kadar 10 bininin enkazı ve acil yıkılması durumunda olan binanın acil yıkılması tamamlanmış. Hacim olarak da yüzde 60 civarına gelmiş durumdayız. Diğer illerle ilgili değerlendirmemizi daha önce yapmıştık. Ramazan Bayramı’na kadar işin birinci safhasını, yani acil yıkılacak ve yıkım safhasını bitirmiş olacağız. İşin ikinci safhasını, sahadaki diğer ağır hasarlı binalarla ilgili safhaya bundan sonraki sürece de hemen başlamış olup onla ilgili de periyodumuzu hızlandıracağız.”

Soylu, Mitarakis’e depremin ilk anından itibaren gösterdikleri komşuluk, dostluk, yakınlık dolayısıyla teşekkür etti.

Mitarakis de Türk halkına taziyelerini sunmak için ziyarette bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

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“Helikopterle depremlerin etkilerini gösterdiği çok küçük bir bölgeyi ziyaret etme, havadan görme fırsatım oldu. Tabii ki bütün zararın sadece küçük bir yüzdesi. Benim ilgimi çeken diğer bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında iki aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan.”

Mitarakis, bölgenin yeniden toparlanması için Yunanistan’ın da uluslararası alanda yardım edeceğini, zor ve güç gerektiren bir iş olsa da bunu yerine getirileceğini belirtti.

Mitarakis, ziyaretini Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Savunma bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, görüşmeler, iki ülkenin de ilişkilerin iyi yönde ilerlemesine bağlılığını göstermektedir. Sizlere davetiniz için, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Yeniden toparlamak için çok zor bir işiniz olduğunu biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Πρόκειται για μία επίσκεψη φιλίας. Ο ελληνικός λαός απ’ την πρώτη στιγμή με οδηγίες του Πρωθυπουργού βρέθηκε δίπλα στον τουρκικό λαό με διασώστες & ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το μήνυμα θέλαμε σήμερα να ενισχύσουμε. Ελλάδα & Τουρκία μπορούμε να ζήσουμε με σχέσεις καλής γειτονίας. pic.twitter.com/68ICrqlUnv — Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) April 4, 2023

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sn Mitarakis Hatay’ı ziyaret etti. Zor zamanlardaki dayanışma unutulmayacak. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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