Fikri Sağlar: Kılıçdaroğlu’nun Oluruyla İnce ile Görüştüm

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP’den kendisine teklif gelmediğini iddia etmişti. Fikri Sağlar ise 3 Nisan’da İnce ile görüştüğünü açıkladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yle görüşüldüğünü İnce’nin ise teklifi kabul etmediğini söyledi. İnce ise Kılıçdaroğlu’ndan teklif gelmediğini belirterek açıklama yaptı.

Eski CHP PM Üyesi Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla İnce ile 3 Nisan’da görüştüğünü belirterek İnce’nin adaylıktan çekilmesinin mümkün olmayacağını söylediğini belirtti.

Fikri Sağlar Muharrem İnce görüşmesi ile ilgili şunları söyledi:

“Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir. Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı’nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim. “

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