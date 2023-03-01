Yunanistan’da Tren Kazası: Bakan İstifa Etti, Patron Tutuklandı

38 ölü, onlarca yaralı. Yunanistan tren kazası sonrası şokta. Makinistler modernizasyonun uygulanmamasından şikayet ederken Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Yunanistan’ın Larissa kenti yakınlarındaki dağlık bir bölgede meydana gelen tren kazasından sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gece yarısından kısa bir süre önce Atina’dan Selanik’e giden yolcu treni ile yük treni kafa kafaya çarpıştı. Yetkililerin son açıklamasına göre Yunanistan tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı. Bir görgü tanığı, son saniyede acil durdurma olduğunu ve ardından insanların kompartımanlardan fırladığını bildirdi.

Vagonlardan metrelerce yukarı alevler yükselirken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Yaralıların çoğu Larissa ve Selanik’teki hastanelere kaldırıldı. Trende çoğu genç yaklaşık 370 kişi vardı.

Ulaştırma Bakanı İstifa Etti

Şimdi kazanın nasıl olduğu araştırılıyor. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, istifa etmenin, ölen kişilerin anısı içi bir “görev” olduğunu söyledi.

Devlet haber kanalının aktardığına göre işletmeci şirket Hellenic Train’in patronu tutuklandı ve sorguya çekilecek.

Atina ile Selanik arasındaki demiryolu hattı ülkenin en önemli tren yolu hattı. İşletme şirketi, aslında iyi bir üne sahip olan İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato Italiano’ya ait.

Son yıllarda güzergahta modernizasyon da yapılmıştı. Ancak hatta çalışan makinistler, sinyalizasyonun kullanılmadığını, eski yöntemlerle ulaşımın sağlandığını iddia etti.

Tren kazası nedeniyle Yunanistan’da 3 gün ulusal yas ilan edildi. Buna göre 1 Mart-3 Mart arasında tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, halka açık etkinlikler iptal edildi. Siyasi partiler de nisan ayında yapılması beklenen genel seçimler için kampanyalarını askıya aldı.

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