Kralın Gazabı! Harry ve Meghan Kovuldu

Kral Charles, Prens Harry ve Meghan Markle’ı İngiltere’deki evleri Frogmore Cottage’dan tahliye etmeye karar verdi.

İngiliz gazetesi Sun’da yer alan habere göre Buckingham Sarayı, Sussex Dükü’ne ve Düşesi’ne bir tahliye bildirimi yayınladı. Gazetenin haberine göre; Prens Andrew’a geçen hafta Frogmore’un anahtarları bile teklif edildi. Bir süre önce de Kral Charles’ın mayıs ayındaki taç giyme törenine Prens Harry’nin davet edilmeyeceği iddia edilmişti.

Frogmore Cottage, Windsor’daki Frogmore arazisinde 2018’de evlenen Dük ve Düşes’e hediye edilen ve İngiltere’de kalan tek konuttu. 5 yatak odası ve büyük bahçeleriyle tanınan malikane 2018-2019’da büyük bir yenileme geçirmişti.

Kral’ın, çifti, İngiltere’deki tek konutlarından da çıkarması, Prens Harry’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı Spare isimli biyografi kitabında ileri sürdüğü çarpıcı iddialardan hemen sonra geliyor. Uzun süredir Harry ve aile arasındaki ilişkilerin gerginleştiği de belirtiliyor.

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlere göre; ev Prens Andrew’e teklif edilse de Charles’ın kardeşi bu teklife pek de sıcak yaklaşmıyor.

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