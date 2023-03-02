20 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı

Elektrik kesintisi Arjantin’in büyük bir bölümünde hayatı felç etti. Yaklaşık 20 milyon kişi kesintiden etkilenirken ülkede rekor sıcaklıklar da yaşanıyor. Elektrik kesintisi nedeniyle klimasız ortamlar halkın yoğun tepkisine neden oldu.

Arjantin’de yüksek voltajlı bir elektrik hattında çıkan yangında milyonlarca hanenin elektriği kesildi. Yetkililere göre, Çarşamba öğleden sonra ve akşam saatlerinde çok sayıda şehir elektrik kesintisinden etkilendi.

“La Nación” gazetesinin Güney Amerika ülkesinin hükümetine atıfta bulunarak bildirdiği gibi, yaklaşık 20 milyon insan geçici olarak elektriksiz kaldı.

Buenos Aires’te de bazı semtlerde geçici elektrik kesintisi yaşandı. Arızalı trafik ışıkları kaosa neden oldu, metro istasyonları aydınlatılamadı.

Kesintiden etkilenenlerin çoğu yaz sıcağından dolayı klimalarını açamamaktan muzdaripti.

Çarşamba günü ülkenin başkentinde hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıktı.

Meteorologlara göre Buenos Aires şu anda tarihin en sıcak yazını yaşıyor.

İlk belirlemelere göre, Buenos Aires’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki bir tarlada çıkan yangın oradaki yüksek gerilim hatlarına da sıçradı ve bölgede ilk kesintilere yol açtı. Önlem olarak, hatlarla birbirine bağlanan Atucha I nükleer santrali ve diğer santrallerin kapatılması ülke genelinde darboğaza neden oldu.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

