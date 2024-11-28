Avustralya çocuklara sosyal medya yasağı geliyor

Avustralya, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısını kabul ederek bu alanda dünyada bir ilke imza attı.

Avustralya karar kabul edildi

Senato’da 34’e karşı 19 oyla kabul edilen yasa, teknoloji şirketlerine, genç kullanıcıların platformlarına erişimini engelleme sorumluluğu yüklüyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketler, 50 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,5 milyon ABD doları) para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Başbakan Anthony Albanese, yasanın gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumayı amaçladığını belirterek, “Bu küresel bir sorun ve genç Avustralyalıların çocukluklarını yaşamalarını istiyoruz. Ebeveynlerin de içlerinin rahat olmasını istiyoruz.” dedi.

Yasa, sosyal medya platformlarına, 16 yaş altı kullanıcıların hesap oluşturmasını engelleyecek yaş doğrulama sistemleri kurma zorunluluğu getiriyor. Ancak, bu teknolojilerin nasıl işleyeceği ve kullanıcıların gizlilik haklarının nasıl korunacağı konusunda bazı endişeler bulunuyor. Eleştirmenler, bu tür yasakların gençleri daha az denetlenen internet alanlarına yönlendirebileceği ve gizlilik ihlallerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yasa, mesajlaşma uygulamaları ve oyun platformlarını kapsamıyor. Ayrıca, hesap oluşturmadan erişilebilen YouTube gibi siteler de yasaktan muaf tutuluyor. Teknoloji şirketlerine, yasayı uygulamaya koymaları için 12 aylık bir süre tanındı. Bu sürenin sonunda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ağır para cezaları uygulanacak.

Avustralya’nın bu adımı, dünya genelinde benzer düzenlemeleri tartışan diğer ülkeler tarafından da yakından izleniyor. Norveç, benzer bir yasa hazırlığında olduğunu duyururken, Birleşik Krallık’ta da benzer bir yasağın gündemde olduğu belirtiliyor.

Bu yasa, gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırmayı hedeflese de, uygulanabilirliği ve olası yan etkileri konusunda tartışmalar devam ediyor. Özellikle, gençlerin sosyal bağlantılarının kısıtlanması ve gizlilik haklarının ihlali gibi konular, yasa hakkında soru işaretleri oluşturuyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altı çocuklarınSosyal medya kullanımını yasaklamak için çalışma başlattı. Düzenleme, çocukları çevrimiçi tehlikelerden korumayı hedefliyor.

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