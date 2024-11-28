Rusya’dan Ukrayna enerji altyapısına büyük saldırı

Ukrayna’nın enerji altyapısı, Rus güçleri tarafından büyük bir saldırıya uğradı. Odesa, Harkov, Rivne ve Lutsk şehirlerinde şiddetli patlamalar meydana gelirken, Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko, saldırıların ülke genelinde enerji tesislerini hedef aldığını ve elektrik kesintilerine yol açtığını açıkladı.

Ukrayna’da “Sığınaklara Gidin” çağrısı

Herman Halushchenko, saldırının kapsamlı bir şekilde enerji altyapısını hedef aldığını belirterek, halkı güvenlik için sığınaklara gitmeye çağırdı. Halushchenko, saldırının etkilerinin geniş çaplı olduğunu ve enerji arzında ciddi kesintiler yaşandığını ifade etti.

Odesa’da 1 yaralı

Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Rusya’nın saldırısında 1 kişinin yaralandığını ve şehirde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı. Bölge halkını sığınaklarda kalmaya davet eden Kiper, durumu kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Harkov ve Lutsk’ta elektrik kesintileri

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, şehrin sivil yerleşim bölgelerinin bombalandığını bildirdi. Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polishchuk ise birden fazla patlama sesi duyulduğunu ve şehrin bir kısmında elektriklerin kesildiğini ifade etti.

Ülke genelinde hava saldırısı uyarıları

Ukrayna Hava Kuvvetleri, füze tehlikesi nedeniyle başta Kiev, Rivne, Vinnytsia, Kropyvnytskyi, Balta ve Mykolaiv olmak üzere ülke genelinde “hava saldırısı uyarısı” yayımladı. Halk, bu uyarılar doğrultusunda güvenli alanlara yönlendirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, yaklaşık üç yıldır tüm şiddetiyle devam ediyor. Son saldırılar, özellikle Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik ciddi bir tehdit oluştururken, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ülkede enerji krizinin daha da derinleşebileceği endişesi doğurdu.

Ukrayna hükümeti, saldırılara karşı uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıların ardından Ukrayna’nın elektrik ve enerji altyapısındaki hasarın boyutu henüz tam olarak tespit edilemezken, onarım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın sabah saatlerinde kıtalararası balistik füze (ICBM) kullanarak Dnipro kentindeki altyapıyı hedef aldığını açıkladı. Hipersonik ve seyir füzeleriyle de saldırılar düzenlendi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Zanzibar tatil rehberi: Büyüleyici adada unutulmaz bir deneyim