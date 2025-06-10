Graz’da korkunç saldırı

Graz’da saldırgan da öldü

Avusturya‘nın ikinci büyük kenti Graz’da sabah yerel saatle 10:00’da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre en az 30-40 el silah sesi duyulurken 7’si öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganın da öldürüldüğü bildirildi. Ambulanslar okula akın ederken en az 30 kişinin hastanede olduğu açıklandı.

Saldırganın kimliği belirsiz

Graz Belediye Başkanı Elke Kehr saldırının Dreierschützengasse Ortaokulu’na düzenlendiğini duyurdu. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr TSİ 16.00’da ortak basın toplantısı düzenleyerek saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek.