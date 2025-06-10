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Graz’da korkunç saldırı
Avusturya'nın Graz kentinde bir okula düzenlenen terör saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti
Graz’da saldırgan da öldü
Avusturya‘nın ikinci büyük kenti Graz’da sabah yerel saatle 10:00’da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre en az 30-40 el silah sesi duyulurken 7’si öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganın da öldürüldüğü bildirildi. Ambulanslar okula akın ederken en az 30 kişinin hastanede olduğu açıklandı.
Saldırganın kimliği belirsiz
Graz Belediye Başkanı Elke Kehr saldırının Dreierschützengasse Ortaokulu’na düzenlendiğini duyurdu. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr TSİ 16.00’da ortak basın toplantısı düzenleyerek saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verecek.