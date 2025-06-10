Manisa, Ferdi Zeyrek’i gözyaşlarıyla uğurladı

Özgür Özel: Ben alamadım, Ferdi Zeyrek aldı

6 Haziran’da evinde elektrik akımına kapılan ve dün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Ferdi Zeyrek, son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek için ilk tören, 78 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırdığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, güçlükle yaptığı konuşmada, “6 yaşından beri en zorlu konuşmam bu. Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanınca benden aday olmamı istedi. Bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6 nasıl alalım diye sordum. Bu seçimde olmasa da sen alacaksın dedi. Ben alamadım, Ferdi aldı. Ferdi benden daha Manisalıdır. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına ve Manisa’ya. Yunus Emre Belediye Başkan adayı olmak istiyordu. Şehzadeler’i de kazanacağız Yunus Emre’yi de dedim, ama sana büyükşehri vereceğim. Sen alırsın Manisa’yı dedim. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Konuşmaya başlayınca o kadar samimiydi ki dinleyen ağzının içine düşer. Sohbet edip de yüreğini kazanmadığı bir kişi bile yok. Kızları, ailesi hepimize emanet. Allah hepimize sabır versin” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu cenaze namazına katıldı

Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda mahşeri bir kalabalıkla Ferdi Zeyrek için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin de yer aldı. Törene ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül yer aldı.