Rusya, Karabağ’ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ’daki gelişmelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zaharova, Rusya’nın Karabağ’ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını belirtirken, bölgede görev yapan Rus barış gücünün koşullara göre uyarlanacağını söyledi.

Moskova: Durum kökten değişti, barış gücü yeniden yapılandırılıyor

Zaharova, son bir yılda Karabağ’daki durumun tamamen değiştiğini ifade ederek, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2022’de Prag’da ve 2023’te Brüksel’de yapılan zirvelerde Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu açık şekilde kabul etti. Bu, sahadaki koşulları temelden etkiledi” dedi. Sözcü, Rus barış gücü birliklerinin, 19-20 Eylül’de yaşanan çatışmalar ve sonrasında yaşanan kitlesel göçün ardından yeni duruma göre pozisyon alacağını belirtti.

Azerbaycan’dan Medinsky’nin açıklamalarına sert tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky’nin Karabağ konusunda Russia Today’e yaptığı açıklamalar Azerbaycan’ın tepkisini çekti. Medinsky’nin Karabağ’ı “tartışmalı bölge” olarak nitelendirmesine karşılık Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacıyev, “Bu açıklamalar hem üzücü hem de şaşırtıcı. Karabağ, Azerbaycan’ın tarihi toprağıdır ve Rusya da bunu kabul etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Devletler arası ilişkilere zarar verir” uyarısı

Hacıyev, Medinsky’nin yetkisini aşan açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verebileceğini belirterek, benzer hatalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Rus yetkilinin Karabağ’daki sosyo-kültürel geçmişe atıfla yaptığı değerlendirmelere karşın, resmi Moskova çizgisinin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünden yana olduğu ifade edildi.

