Azerbaycan: 4 Tankı Vurduk

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde Fuzuli kentinin geri alınmasına yönelik taarruzun sürdüğü, Ermenistan’a ait 4 tankın vurulduğu bildirildi.

Açıklama “Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentinin kurtarılmasına yönelik taarruzu sürüyor. Sabah 7:00’dan 8:00’a kadar Ermeni güçlerine ait 4 tank, kahraman askerlerimiz tarafından cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde imha edildi. Şu anda askeri eylemler sürüyor” denildi.

Pazar gününden bu yana Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait en az 30 tankı vurduğu bildiriliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise Azerbaycan’a ait bir helikopterin vurulduğunu ileri sürdü.