Araç çubuğuna atla
Dünya

Azerbaycan: 4 Tankı Vurduk

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan Ordusunun Ermenistan'a ait 4 tankı vurduğu açıklandı.

Photo of NationalTurk NationalTurk 4 saat önce
0 6 Bir dakikadan az

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinde Fuzuli kentinin geri alınmasına yönelik taarruzun sürdüğü, Ermenistan’a ait 4 tankın vurulduğu bildirildi.

Açıklama “Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentinin kurtarılmasına yönelik taarruzu sürüyor. Sabah 7:00’dan 8:00’a kadar Ermeni güçlerine ait 4 tank, kahraman askerlerimiz tarafından cephenin Fuzuli-Cebrail yönünde imha edildi. Şu anda askeri eylemler sürüyor” denildi.

Pazar gününden bu yana Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait en az 30 tankı vurduğu bildiriliyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan ise Azerbaycan’a ait bir helikopterin vurulduğunu ileri sürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı