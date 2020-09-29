Ermenistan: Türkiye Uçağımızı Vurdu / Altun: Vurmadık

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk F-16’sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı ileri sürülürken “Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan da Türkiye’yi savaşa müdahil olmakla ve Ermenistan’a karşı saldırganlıkla suçlamıştı.

Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, RİA Novosti’ye verdiği demeçte Türk F-16’sının Ermeni savaş uçağını düşürmesi nedeniyle henüz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yardım başvurusunda bulunmadıklarını ancak konunun görüşüldüğünü ifade etti.

Fahrettin Altun İddiayı Yalanladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Ermenistan’ın uçağını vurduğu iddiasını yalanladı. Altun, şöyle devam etti: “Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Ermeni Su-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.