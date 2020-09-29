Papa Francis Pompeo’yu Reddetti!

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis Pompeo’nun yapacağı Vatikan ziyareti sırasında görüşme yapmayı reddettiği öğrenildi. Ret sebepleri arasında ABD başkanlık seçimi sürecinde olunmasının ve ABD’nin Çin ile ilişkisine verdiği tepki olduğu belirtiliyor.

Yunanistan’da görüşmelerde bulunan Pompeo bu ülkenin ardından Vatikan’a gidecek.

Pompeo’nun Vatikan’da da bir dizi görüşme gerçekleştireceği ancak bunların arasında Papa Francis’in olmadığı öğrenildi.

The Independent’ın haberine göre Papan görüşmeyi reddetme nedeni olarak Kasım ayındaki ABD seçimleri ve Trump’ın Vatikan ve Çin’in anlaşmasına verdiği tepki olduğunu söyledi.

Vatikan ve Çin arasındaki anlaşma, Vatikan’a Çin’deki piskoposların atanmasında söz hakkı sunuyor. 2 yıl önce verilen anlaşmadan beri Çin’de Vatikan’la görüşerek iki piskopos görevlendirildi. Trump yönetimi, Vatikan’ın Çin’le anlaşmayı devam ettirmemesi gerektiğini savunuyor.