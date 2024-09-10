Dünya
Bağdat’ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kontrol noktasına bombalı saldırı yaşandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta askeri kontrol noktasında motor taksi “Tuk Tuk”a yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu patlama yaşandı.
Bağdat’ta patlama
Irak yerel medyasında çıkan haberlere göre, Bağdat’ın eş-Şule bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yaklaşan motor taksi tuk tuk’un içerisine yerleştirilen bomba patladı.
Patlama sonucu kontrol noktasında görevli bulunan 2 güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği iddia edildi.
Söz konusu patlamayla ilgili resmi makamlardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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