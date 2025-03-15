Bangkok’ta köprü faciası: 7 ölü

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Chom Thong bölgesinde, inşaat halindeki Dao Khanong Ekspres Yolu Köprüsü çöktü. 1:48’de meydana gelen felakette en az 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı ve yaklaşık 30 kişi enkaz altında mahsur kaldı.

Bangkok’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında Bangkok Belediyesi Afet Önleme ve Müdahale Departmanı ve Poh Teck Tung Vakfı bulunuyordu. Bang Mod Karakolu polisleri de hızla bölgeye sevk edildi. Yetkililer, halen enkaz altında bulunan kayıpları kurtarmak için özel ekipmanlar ve arama köpekleri kullanarak büyük çaplı bir operasyon yürütüyor. Ancak yapıdaki çökme riski nedeniyle çalışmalar titizlikle ilerliyor.

Çökme nasıl gerçekleşti?

Yetkililere göre, Rama III – Dao Khanong Ekspres Yolu projesi kapsamında inşa edilen beton kiriş yapısı, mevcut ekspres yol köprüsünün üzerine düştü. Olay, tahsilat gişelerinden sadece 200 metre uzaklıkta gerçekleşti.

Havadan çekilen görüntüler, Rama II Yolu’nda büyük hasar meydana geldiğini ve bu kritik güzergahın tamamen kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. Bang Mod, Bang Khun Thian ve Chom Thong bölgelerine giden yollar kapanırken, Chom Thong Burana Yolu da kurtarma operasyonları nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı.

Geçmişte benzer bir çökme yaşanmıştı

Yerel medya, çöken yapının, Kasım 2023’te yine Rama II Yolu’nda meydana gelen ekspres yol çökmesiyle aynı tasarıma sahip olduğunu bildirdi. Yapı, beton kirişleri taşıyan büyük bir çelik iskele sisteminden oluşuyordu. Bu benzerlik, yapısal tasarım ve güvenlik önlemlerine yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, felaketin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapısal kusurlar, mühendislik hataları ve denetim eksiklikleri inceleniyor. Aynı tasarımdaki köprülerin daha önce de çökmesi, Tayland’da inşaat güvenliği standartlarının yetersizliği konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Bangkok Belediyesi yetkilileri, Rama II Yolu’nun uzun bir süre ulaşıma kapalı olacağını belirterek, sürücüleri alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyardı.

