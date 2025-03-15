Dünya

Bangkok’ta köprü faciası: 7 ölü

Bangkok’ta inşaat halindeki Dao Khanong Ekspres Yolu Köprüsü çöktü. En az 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı, yaklaşık 30 kişi enkaz altında mahsur kaldı.

Aslı15/03/2025
156 1 dakika okuma süresi
Bangkok’ta inşaat halindeki Dao Khanong Ekspres Yolu Köprüsü çöktü. En az 7 kişi hayatını kaybetti.
Bangkok’ta inşaat halindeki Dao Khanong Ekspres Yolu Köprüsü çöktü. En az 7 kişi hayatını kaybetti.
WTS ile Maldiv Fırsatı

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Chom Thong bölgesinde, inşaat halindeki Dao Khanong Ekspres Yolu Köprüsü çöktü. 1:48’de meydana gelen felakette en az 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı ve yaklaşık 30 kişi enkaz altında mahsur kaldı.

İçerik gizle
1 Bangkok’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor
1.1 Çökme nasıl gerçekleşti?
1.2 Geçmişte benzer bir çökme yaşanmıştı
2 Soruşturma başlatıldı

Bangkok’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay yerine ilk ulaşan ekipler arasında Bangkok Belediyesi Afet Önleme ve Müdahale Departmanı ve Poh Teck Tung Vakfı bulunuyordu. Bang Mod Karakolu polisleri de hızla bölgeye sevk edildi. Yetkililer, halen enkaz altında bulunan kayıpları kurtarmak için özel ekipmanlar ve arama köpekleri kullanarak büyük çaplı bir operasyon yürütüyor. Ancak yapıdaki çökme riski nedeniyle çalışmalar titizlikle ilerliyor.

bangkok

Çökme nasıl gerçekleşti?

Yetkililere göre, Rama III – Dao Khanong Ekspres Yolu projesi kapsamında inşa edilen beton kiriş yapısı, mevcut ekspres yol köprüsünün üzerine düştü. Olay, tahsilat gişelerinden sadece 200 metre uzaklıkta gerçekleşti.

Havadan çekilen görüntüler, Rama II Yolu’nda büyük hasar meydana geldiğini ve bu kritik güzergahın tamamen kullanılamaz hale geldiğini gösteriyor. Bang Mod, Bang Khun Thian ve Chom Thong bölgelerine giden yollar kapanırken, Chom Thong Burana Yolu da kurtarma operasyonları nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı.

Geçmişte benzer bir çökme yaşanmıştı

Yerel medya, çöken yapının, Kasım 2023’te yine Rama II Yolu’nda meydana gelen ekspres yol çökmesiyle aynı tasarıma sahip olduğunu bildirdi. Yapı, beton kirişleri taşıyan büyük bir çelik iskele sisteminden oluşuyordu. Bu benzerlik, yapısal tasarım ve güvenlik önlemlerine yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, felaketin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapısal kusurlar, mühendislik hataları ve denetim eksiklikleri inceleniyor. Aynı tasarımdaki köprülerin daha önce de çökmesi, Tayland’da inşaat güvenliği standartlarının yetersizliği konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Bangkok Belediyesi yetkilileri, Rama II Yolu’nun uzun bir süre ulaşıma kapalı olacağını belirterek, sürücüleri alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda uyardı.

Bağlantılar
Aslı15/03/2025
156 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

Aslı

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu