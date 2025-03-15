Trump yönetimi 43 ülkeye seyahat yasağı getirmeyi planlıyor

ABD’de Donald Trump yönetimi, 43 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı ve kısıtlamalar içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. The New York Times gazetesinin kurum içi bir yazışmaya dayandırdığı haberine göre, bu ülkeler kırmızı, turuncu ve sarı liste olarak üç gruba ayrıldı.

Kırmızı Liste: ABD’ye Kesin Seyahat Yasağı

Kırmızı liste olarak adlandırılan ilk grupta Afganistan, Bhutan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen bulunuyor. Bu ülkelerin vatandaşlarının ABD’ye girişinin kesinlikle yasaklanması planlanıyor.

Turuncu Liste: Kısıtlı Seyahat İzni

İkinci grup olan turuncu liste, Belarus, Eritre, Haiti, Laos, Myanmar, Pakistan, Rusya, Sierra Leone, Güney Sudan ve Türkmenistan gibi ülkeleri kapsıyor. Bu ülkelerden yalnızca iş seyahati amacıyla gelenlere giriş izni verilecek. Ancak turist ve göçmen vizelerine sahip olanlar ABD’ye kabul edilmeyecek.

Sarı Liste: 60 Gün İçinde Düzenleme Şartı

En geniş kapsamlı liste olan sarı liste, toplam 22 ülkeyi içeriyor: Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo, Dominika, Ekvator Ginesi, Gambiya, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Sao Tome ve Principe, Vanuatu, Zimbabve. Bu ülkelerin, ABD’nin belirlediği güvenlik standartlarını 60 gün içinde karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde daha katı kısıtlamalara tabi tutulabilecekleri belirtiliyor.

Resmi Onay Henüz Verilmedi

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump’ın listeye henüz onay vermediği kaydedildi. Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, listede değişiklikler yapılabileceğini belirtti.

Trump’tan Ulusal Güvenlik Kararnamesi

Donald Trump, 20 Ocak’ta yabancı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine yönelik güvenlik soruşturmalarının artırılması için bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, kabine üyelerinden bazılarına seyahatlerin tamamen veya kısmen durdurulması gereken ülkelerin listesini 21 Mart’a kadar sunmaları talimatı verilmişti.

