15 Mart Tarihte Bugün

15 Mart: Osmanlı Tarihinde Kanlı Bir Gece – Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın Sonu

15 Mart, Osmanlı tarihinin en dramatik olaylarından birine sahne oldu. Kanuni Sultan Süleyman’ın en güvendiği sadrazamlarından biri olan Pargalı Damat İbrahim Paşa, 15 Mart 1536 gecesi boğularak öldürüldü. Bu olay, Osmanlı’da iktidarın nasıl hızla değişebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçti.

Pargalı İbrahim Paşa’nın Yükselişi ve Gücü

1495 yılında Parga’da doğan İbrahim Paşa, devşirme sisteminde yetişerek Osmanlı bürokrasisinde hızla yükseldi. Genç yaşta Kanuni Sultan Süleyman’ın en yakın dostlarından biri oldu ve 1523’te sadrazamlık makamına getirildi.

Görev süresince:

• 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’ni yönetti,

• Avusturya ile 1533 İstanbul Antlaşması’nın mimarı oldu,

• Osmanlı’nın Avrupa’daki siyasi dengede belirleyici bir güç olmasını sağladı,

• Fransa ile kapitülasyon görüşmelerini yürüttü,

• Osmanlı’nın doğu seferlerinde Safevilerle mücadelede önemli rol oynadı.

Ancak, bütün bu başarılarına rağmen, saraydaki entrikalar ve gücüne olan aşırı güveni onun sonunu getirdi.

15 Mart 1536: Osmanlı Sarayında Bir Sadrazamın Son Gecesi

İbrahim Paşa, 15 Mart 1536 gecesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından iftara davet edildi. Bu, Osmanlı tarihindeki birçok infazın gerçekleştiği klasik bir yöntemdi. Sarayda geceyi geçiren İbrahim Paşa, odasında dört dilsiz cellat tarafından boğularak öldürüldü.

Ölümünün ardından:

• Tüm mal varlığına el konuldu,

• Saraydaki etkisi tamamen silindi,

• Yerine Ayas Mehmed Paşa getirildi.

15 Mart’ta Gerçekleşen Bu Tarihi Olayın Popüler Kültürdeki Yansıması

Pargalı İbrahim Paşa’nın hayatı, Osmanlı tarihçileri tarafından detaylıca incelenmiş olsa da, 15 Mart 1536 gecesi yaşanan bu dramatik olayın bugünkü bilinirliği büyük ölçüde popüler kültür sayesinde arttı.

Özellikle 2011-2014 yılları arasında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisi, İbrahim Paşa’nın yükselişini ve düşüşünü geniş kitlelere tanıttı. Dizide Okan Yalabık tarafından canlandırılan karakter, Osmanlı’nın iç siyasi entrikalarını ve Pargalı’nın Hürrem Sultan’la olan gerilimini dramatik bir şekilde yansıtarak milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Dizinin yayınlanmasıyla birlikte 15 Mart 1536 gecesi yaşanan bu olay, Osmanlı tarihine merak duyanların en çok araştırdığı konulardan biri haline geldi.

Osmanlı’da Güç Dengesi

İbrahim Paşa’nın ölümü, Osmanlı sarayında güç mücadelesinin ne denli acımasız olduğunu bir kez daha kanıtladı. Osmanlı sadrazamlarının padişah karşısındaki kırılgan konumunu gösteren en önemli olaylardan biri olan bu infaz, Osmanlı siyasetinde gücün dengeli dağıtılmasının ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu.

15 Mart, Osmanlı tarihinin en kritik günlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın en güvendiği adamını öldürtmesi, Osmanlı siyasetinde dostlukların ve sadakatin ne kadar kısa sürede değişebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı.