İtalya’da Okullar 6 Ay Sonra Açıldı

Altı aylık bir kapanmanın ardından İtalya okulların çoğunu yeniden açtı. Ülkenin 20 bölgesinin 13’ündeki okullar, 5,6 milyon öğrenciyi sıralarına geri çağırarak dikkatli bir şekilde yüz yüze derslere yeniden başladı. Diğer yedi bölge ise açılışı bir hafta erteledi.

Başkent Roma’daki bir ilkokul öğretmeni olan Patrizia Zucchetta Reuters’a yaptığı açıklamada “Hem biz öğretmenler hem de çocuklar adına büyük bir heyecan duygusu var. Birbirimizi tekrar gördüğümüz için çok mutluyuz, ama birbirimize çok fazla yaklaşmamak için mücadele ediyoruz” dedi.

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için mücadelesini sürdüren İtalya hükümeti Mart ayı başlarında ülkedeki tüm okulları kapatmıştı.

Okulların açılmasıyla ilgili Başbakan Giuseppe Conte dün yaptığı açıklamada başlangıçta bazı sorunların olabileceğini söyledi.

Sendikalar, sosyal mesafeyi garanti altına almak için ihtiyaç duyulan yeni 2,4 milyon tek sıra masanın birçoğunun zamanında gelemediğini, binlerce öğretim kadrosunun boş kaldığını ve yaşlı personelin karşılaştıkları risklerle ilgili endişelerini dile getiriyor.

İtalya’da Öğretmenlerin Yaş Ortalaması Yüksek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarına göre İtalya’daki tüm ilk ve orta okul öğretmenlerinin %59’u 50 yaşın üzerinde. Bu oran batı Avrupa’nın en yükseği. Bu nedenle ülkede birçok öğretmenin yeniden okula dönmekten endişe duyduğu bildiriliyor.

Ebeveynler de önümüzdeki aylarla ilgili şüphelerini dile getirdi. Okullar, en ufak bir soğuk algınlığı veya ateş belirtisi gösteren çocukların evde kalması gerektiğini söylüyor. Altı yaş ve üstü öğrenciler, sınıflarının dışında maske takmalı ve fiziksel temastan kaçınmalı.