Forbes: Plovdiv, Noel ve yılbaşı tatilleri için en popüler 3 rota arasında

Avrupa’nın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olan Plovdiv, yaklaşan Noel ve Yılbaşı tatilleri için gezginlerin gözde destinasyonları arasına girdi. Dünyaca ünlü Forbes dergisi ve European Best Destinations (EBD) uzmanları, Plovdiv’i tatil için önerilen en iyi 3 rota arasına dahil etti.

“Avrupa’nın Şarap Başkenti”

European Best Destinations (EBD), Plovdiv’i “Avrupa’nın Şarap Başkenti” olarak nitelendirdi. Yapılan değerlendirmede, şehrin antik tarihi, Arnavut kaldırımlı sokakları, büyüleyici mimarisi ve romantik atmosferiyle Yılbaşı kutlamaları için ideal bir ortam sunduğuna dikkat çekildi. EBD listesinde Plovdiv, Portekiz’in Madeira ve İspanya’nın Marbella şehirlerinin ardından üçüncü sırada yer aldı.

Forbes: “Tarihin ve Modernliğin Büyüleyici Karışımı”

Forbes, Plovdiv’i “Avrupa’nın sürekli yaşanılan en eski şehri” olarak tanımlayarak, kentin tüm yıl boyunca turistler için çekici bir merkez olduğunu vurguladı. Forbes’te yer alan makalede, “Tarih ve modernliğin büyüleyici karışımıyla Plovdiv, tüm yıl boyunca tercih edilen bir turizm merkezidir. Antik anıtları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve büyüleyici mimarisiyle Eski Şehir, Yeni Yıl kutlamaları için romantik bir atmosfer sunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Gezginler Tarafından Seçildi

Forbes ve EBD’nin bu listeyi oluştururken, farklı gezgin gruplarıyla anket yaptığı belirtildi. Anketlerde, gezginlere lüks tatil köylerinden sofistike kültürel turizm destinasyonlarına kadar en sevdikleri rotalar soruldu. Bu anketlerin sonuçları, Plovdiv’in, Madeira ve Marbella ile birlikte en çok tercih edilen tatil rotalarından biri olduğunu ortaya koydu.

Tarihi Atmosfer, Kültürel Zenginlik ve Romantik Yılbaşı Kutlamaları

Plovdiv, zengin tarihi geçmişi, Antik Roma tiyatrosu, Eski Şehir bölgesindeki Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geleneksel Bulgar evleri ve modern kültürel etkinlikleri ile her yıl binlerce turisti kendine çekiyor. Kentin Noel pazarları, ışık festivalleri ve özel Yılbaşı etkinlikleriyle misafirlere benzersiz bir tatil deneyimi sunduğu ifade ediliyor.

Portekiz, İspanya ve Bulgaristan Zirvede

Forbes sıralamasında Plovdiv, Portekiz’in ünlü tatil cenneti Madeira ve İspanya’nın lüks sahil şehri Marbella’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Bu sıralama, Bulgaristan’ın turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Plovdiv’in “Avrupa’nın Şarap Başkenti” unvanı ve Noel tatili için en iyi 3 rota arasına girmesi, kente yönelik uluslararası ilgiyi artırması bekleniyor.

Turizmde Plovdiv’e Büyük İlgi

Turizm uzmanları, Plovdiv’in bu başarısının Bulgaristan turizmi için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekiyor. Kültürel zenginlikleri, gastronomik deneyimleri ve romantik atmosferiyle Plovdiv, yıl sonu tatili için alternatif bir rota arayan gezginlerin favori adreslerinden biri haline geldi. Uzmanlar, bu listelemenin Plovdiv’in uluslararası turizm gelirlerine olumlu yansıyacağını vurguluyor.

Bulgaristan, Avro Bölgesi’ne katılım için gerekli kriterleri hala karşılayamazken, 2025 bütçesi için belirsizlik sürüyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lüdmila Petkova, %3 bütçe açığı hedefi için 6 milyar avroluk ek önlem alınacağını açıkladı.

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