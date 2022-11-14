Biden Şi İkilisi İlk Kez Bali’de Görüşüyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için geldikleri Endonezya’nın Bali Adası’nda yüz yüze görüşme gerçekleştiriyor. / Biden Şi Görüşmesi

Casusluk iddiaları, insan hakları ihlalleri, Tayvan statüsü, Ukrayna savaşı ve daha birçok konu. ABD Başkanı Biden ve Çin devlet başkanı Şi’nin bugün G20 zirvesi öncesinde yapacakları toplantıda muhtemelen tartışacakları birçok çekişme noktası var.

Dünya, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin devlet başkanı ve parti lideri Xi Jinping arasındaki görüşmeyi dört gözle bekliyor. Bu, iki devlet başkanının ilk görüşmesi olacak. Çin-ABD ilişkileri on yıllardır en kötü durumda.

Biden Şi Görüşmesi: Birçok Konuda Anlaşmazlık var

Pek çok çekişme noktası var: Örneğin Tayvan. Çin, demokratik olarak yönetilen adayı ülkenin kendi parçası olarak görüyor. ABD, Tayvan’ın bir nevi koruyucusu ve Çin’i askeri müdahaleye karşı uyarıyor. Çin’in kınamadığı Ukrayna savaşı, casusluk iddiaları, ekonomik sorunlar ve Sincan’daki Uygur azınlığa zulmedilmesi de dahil olmak üzere Çin’in insan hakları ihlalleri var. ABD hükümeti insanlığa karşı suçlardan ve soykırımdan bahsediyor. Çin ise iddiaları yalanlamaya devam ediyor ve ABD’nin içişlerine karışmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Gözlemciler, toplantıda ABD ile Çin arasında fazla bir yakınlaşma beklemiyor. Ancak çoğu kişi, Şi ve Biden’ın şahsen birbirleriyle konuştuklarını iyi bir işaret olarak görüyor. Yakın zamana kadar Çin’in devlet başkanı, sıkı sıfır-Covid politikası nedeniyle neredeyse üç yıldır Çin’in dışında değildi ve ülkede misafir kabul etmedi.

Toplantıdan önce Çin tarafından duyulacak çok az somut bilgi olsa da Beyaz Saray şöyle diyor: İletişim kanallarını derinleştirmek ve iki ülke arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde ele almakla ilgili olmalı. Biden ayrıca Kuzey Kore sorununu da ele almak istediğini söyledi.

Biden, dünyadaki başka hiçbir liderin Xi Jinping’i onun kadar iyi tanımadığını vurgulamayı seviyor. İkili, mevcut ofislerinde bulunmadan önce sık sık bir araya geldi. O zamanlar her zaman açık tartışmaları vardı.

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