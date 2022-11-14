Taksim’de Patlama: Bombayı Koyan Kadın Terörist Yakalandı

Süleyman Soylu dün İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya neden olan bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıkladı.

Hain terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, patlamada 3 aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını belirterek, bombayı bırakan kişinin de yakalandığını duyurdu.

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Bakan Soylu, bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladı:

Arzu Özsoy (İstanbul, 1984) ve kızı Yağmur (2007).

Yusuf Meydan (Elazığ, 1988) ve kızı Ecrin (2013).

Adem Topkara (Gümüşhane, 1982) ve eşi Mukaddes Elif Topkara (Rize, 1995).

Süleyman Soylu yaralıların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “81 yaralımız vardı. 50 yaralımız taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. 5 yaralımız yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır” ifadelerini kullandı.

Soylu, eylem talimatının Kobani’den geldiğini belirterek şöyle devam etti:

“Eylemi yapan kadın teröristin Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.

Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.”

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