Satılık Hayalet Köy: Salto de Castro

Hiç bütün bir köyü satın almayı hayal ettiniz mi? O zaman İspanya’nın kuzey batısındaki Salto de Castro’da hayaliniz gerçek olabilir. Çünkü bütün kasaba satılık.

44 ev, bir otel, bir kilise, bir okul, bir belediye yüzme havuzu ve hatta eski bir kışla binası: Bütün bunlar Salto de Castro’nun yeni sahibini bekliyor.

Yer, Portekiz sınırında, Zamora eyaletinde, Madrid’den arabayla yaklaşık üç saat uzaklıkta. Arribes del Duero Tabiat Parkı’na yakın muhteşem konuma rağmen köy otuz yıldan fazla bir süredir terk edilmiş durumda. Salto de Castro’nun tamamının satın alınması için istenen fiyat BBC’ye göre “sadece” 260 bin Euro.

Salto de Castro: İşçi köyünden hayalet köye

Salto de Castro köyü aslen 1950’lerin başında rezervuarı inşa eden işçilerin ailelerini barındırmak için inşa edilmişti. Ancak, tamamlandıktan sonra, sakinler taşındı ve 1980’lerin sonunda terk edildi. Köyü çevreleyen alan, manzaralı olsa da, ‘boş İspanya’ olarak da bilinir. Seyrek nüfuslu alanlar çok sayıda kentsel olanak ve hizmetten yoksun.

Terk edilmiş köyden turistik yere mi?

2000’lerin başında, Salto de Castro çoktan satılmıştı ve köy bir turizm beldesi olacaktı. Mülk sahibi için satışı gerçekleştiren şirket Royal Invest’ten Romuald Rodríguez BBC’ye verdiği demeçte, “Sahibi burada bir otel inşa etmeyi hayal etti, ancak proje rafa kaldırıldı” dedi. İdealista’nın mülkün listelendiği web sitesine konuşan 80 yaşındaki mal sahibi, “Şehir insanı olduğum ve köy bakımıyla ilgilenemediğim için satıyorum” diye durumu açıklıyor.

Teklif büyük ilgi gördü ve bir hafta önce yayınlandığından bu yana ilan 50 binden fazla kez ziyaret edildi. Rodriguez, Rusya, Fransa, Belçika ve Birleşik Krallık’tan insanların satın alma konusundaki ilgilerini zaten dile getirdiklerini ve potansiyel bir alıcının Salto de Castro köyü için depozito ödediğini de duyurdu.

Arribes del Duero Tabiat Parkı

Salamanca eyaletinin batısında, Duero nehri 200 m derinliğe kadar olan geçitlerde plato boyunca kıvrılır. Çalılıklarla kaplı çıplak alanlar, yeşil, Akdeniz bitki örtüsü ile kaplı. İklim ılımandır, ancak nispeten yağışlıdır – kışın donlar oldukça nadirdir. Salto de Castro köyü çevresindeki dağınık yerleşimlerde yaşayan insanlar tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçiniyor ve çoğunlukla çavdar, zeytin, badem ve şarap yetiştiriyor.

Kaya duvarlarıyla Las Arribes des Duero Tabiat Parkı’ndaki boğazlar da kuşlar için ideal bir sığınak: Korunaklı kaya mağaralarında akbabalar, kartallar, şahinler ve diğer yırtıcı kuşlar yuva yapıyor.

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