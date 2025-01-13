Biden ve Netanyahu Gazze’de ateşkes için telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgedeki diğer kritik meseleleri telefonda görüştü. Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Doha’da devam eden müzakerelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Biden: Acil İnsani Yardım ve Ateşkese İhtiyaç Var

Biden, Gazze’de insani yardımın artırılması, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması konularının aciliyetine vurgu yaptı. Görüşmede, Lübnan ile ateşkes anlaşması, Suriye’deki Esad rejiminin düşüşü ve İran’ın bölgedeki etkisinin zayıflatılmasına yönelik konular da ele alındı.

Netanyahu’dan Teşekkür Mesajı

Netanyahu, Biden’a İsrail’e verdiği ömür boyu destek ve ABD’nin İsrail’in güvenliği ile ulusal savunmasına yaptığı katkılar için teşekkür etti. İsrail Başbakanı, Gazze’deki durumun kontrol altına alınması ve uzun vadeli bir çözüm için ABD’nin desteğinin önemine dikkat çekti.

27 Mayıs 2024 Tarihli Düzenleme ve Doha Müzakereleri

Açıklamada, iki liderin, 27 Mayıs 2024 tarihli ve BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylanan düzenlemeye dayalı ateşkes anlaşmasını görüştüğü ifade edildi. Doha’da devam eden müzakerelerin, bölgede istikrarın sağlanması ve taraflar arasında anlaşmaya varılması açısından kritik olduğu vurgulandı.

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