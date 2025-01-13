Trudeau’dan Trump’a yanıt: Kanada, ABD’nin 51. eyaleti olmayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma fikrine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Amerikan MSNBC kanalına konuşan Trudeau, Trump’ın bu tür ifadelerle esas gündemi saptırmaya çalıştığını vurguladı.

Trudeau: Ticari vergilerin etkilerine odaklanmalıyız

Trudeau, Trump’ın Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirme planlarının ekonomik etkilerine dikkat çekti. “Hiçbir ABD vatandaşı, Kanada’dan gelen elektrik, petrol ya da gaz için yüzde 25 daha fazla ödemek istemez. İnsanlar bu konuya daha fazla odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Trudeau, bu gümrük vergilerinin Amerikan işçilerine zarar vereceğini belirterek, Trump’ın başkan olarak ABD vatandaşlarının hayatını kolaylaştırması gerektiğini hatırlattı.

Trump’tan tartışmalı açıklamalar

Donald Trump, CNN’de katıldığı bir programda, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunmuş ve “Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Kanada’yı korumak için neden yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?” şeklinde konuşmuştu.

Trump ayrıca Kanadalıların ABD’nin bir parçası olmak istediğini öne sürmüş ve Trudeau’ya atıfta bulunarak “vali” ifadesini kullanmıştı.

Trudeau: Bu Olmayacak

Trudeau, Trump’ın bu iddialarına kesin bir dille karşı çıktı. “Kanada, bağımsız ve güçlü bir ülkedir. Bu olmayacak” diyen Trudeau, gündemi değiştirmek yerine iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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