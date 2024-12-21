İsrail askerleri Güney Suriye’de protestocuyu vurdu

İsrail askerleri, Suriye’nin güneyindeki Maariya köyünde düzenlenen bir protestoda bir göstericiyi vurdu. İsrail ordusu, protestocuların askerlerin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek “standart prosedürler çerçevesinde” müdahale edildiğini açıkladı.

İsrailli askerler korku yaşatıyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail askerlerinin doğrudan göstericilere ateş açtığını ve bir kişinin bacağından yaralandığını bildirdi. Yerel halk, İsrail askerlerinin bölgedeki köylere girerek korku ve paniğe neden olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgede asker konuşlandırılmasını “geçici ve savunma amaçlı” olarak nitelendirdi. Ancak, İsrail’in tampon bölgenin ötesindeki Suriye topraklarında da faaliyet gösterdiği doğrulandı.

Suriye’nin yeni lideri Ahmed el-Şaraa, İsrail’in bu adımını “yeni ve haksız bir tırmanış” olarak değerlendirdi. Bölgedeki durum uluslararası arenada endişe yaratmaya devam ediyor.

Husiler, İsrail‘in Yemen’in başkenti Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Elektrik santralleri ve petrol tesisleri hedef alınırken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızıldeniz’deki deniz ticareti ise tehlike altında.

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