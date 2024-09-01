Dünya

Binyamin Netanyahu’dan ateşkes yalanlaması

Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşısı için Gazze'de genel ateşkes olacağı yönündeki açıklamaları yalanladı.

Aslı01/09/2024
101 Bir dakikadan az
Binyamin Netanyahu'dan ateşkes yalanlaması
Doktorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi’nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.

Binyamin Netanyahu: Raporlar yanlıştır

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Gazze’de çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla genel ateşkes olacağı yönündeki raporlar yanlıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in, yalnızca stoklanan malzemelerin geçebileceği bir insani koridora izin vereceği ve aşıların birkaç saat süreyle uygulanması için güvenli özel alanlar oluşturulacağı ifade edildi.

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Aslı01/09/2024
101 Bir dakikadan az
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