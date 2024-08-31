Türkiye’ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Otomobilin bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Patagonya marası nedir?

Patagonya marası ( Dolichotis patagonum ), Dolichotis mara cinsindeki nispeten büyük bir kemirgendir. Patagonya kobay veya Patagonya tavşanı olarak da bilinir . Bu otçul , biraz tavşana benzeyen hayvan, Patagonya’nın büyük kısımları da dahil olmak üzere Arjantin’deki açık ve yarı açık yaşam alanlarında bulunur . Muhtemelen kaçan evcil hayvanlar veya esaret altındaki hayvanlar sonucu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kuzeyinde de bir popülasyon kaydedilmiştir . Tek eşlidir , ancak genellikle birkaç çift tarafından paylaşılan yuvalarda ürer.

Patagonya mara’sı tavşana benzer. Özgü uzun kulakları ve uzun uzuvları vardır. Arka uzuvları ön uzuvlarından daha uzun ve daha kaslıdır ve humerustan daha uzun bir yarıçapa sahiptir.

Ayakları basıktır ve toynağa benzer, bu da Patagonya mara’larının özellikle ayakta dururken veya yürürken küçük toynaklılara benzemesine katkıda bulunur . Ön ayaklarda dört parmak varken arka ayaklarda üç parmak vardır. Kuyruğu kısa, basık ve tüysüzdür. Sırtında siyah bir alanla sırt kürkünden ayrılmış beyaz bir yama bulunan gri bir kürkü vardır.Ayrıca, mara’nın biraz turuncu bir yan tarafı ve çenesi olan beyaz bir alt tarafı vardır.Ortalama bir Patagonya mara’sının başı ve vücut uzunluğu 69-75 cm’dir (27-30 inç), kuyruğu ise 4-5 cm’dir (1,6-2,0 inç). Ağırlığı 8–16 kg’dır (18–35 lb). Gine domuzu ve kapibara gibi diğer çoğu cavidin aksine , mara’nın anal bezleri anüsün önünde olmak yerine anüs ile kuyruğun tabanı arasındadır.

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