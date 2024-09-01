Sol Bamba neden öldü? Sol Bamba hastalığı neydi?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba’nın Manisa’da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sol Bamba’nın hastalığı neydi?

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun” denildi.

Hastalığı nüksetti, hastaneye kaldırıldı

Sol Bamba, Ocak 2021’de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması’nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Trabzonspor’dan Sol Bamba açıklaması

Trabzonspor, Sol Bamba’nın yaşamını yitirmesinin ardından “2012-2014 yılları arasında formamızı giyen, Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

Sol Bamba kimdir?

Souleymane Bamba 13 Ocak 1985’te dünyaya geldi.Futbol kariyerine henüz 14 yaşında Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain’de başlayan Sol Bamba, gösterdiği başarılı performansla dönemin teknik direktörü Vahid Halilhodžić tarafından 2004 yılında A takıma alındı. A takımda sadece 2 maçta forma şansı bulan Bamba, Vahid Halilhodžić ile kavga edince Dunfermline Athletic takımına transfer oldu.

2012 Haziran ayında Bamba, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Leicester City’e ödeyeceği bonservis bedelini 750.000 Avro olarak açıkladı. 26 Ağustos 2012 tarihinde Elazığspor’a karşı ilk lig maçına Trabzonspor forması altında çıktı. Maçta 90 dakika forma giyerken maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. 2012-13 sezonunda 17 lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçında Mustafa Yumlu ile savunmanın göbeğinde görev yapan Bamba, 2013-14 sezonunda ise Mustafa Reşit Akçay daha sonra ise Hami Mandıralı yönetiminde 9 lig, 1 Türkiye Kupası ve 5 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. 2014-15 sezonunda ise Halilhodzic’in gelmesinin ardından ve Belkalem, Carl Medjani gibi isimlerin transfer edilmesinin ardından kadro dışı kalan Bamba’nın sözleşmesi 18 Ağustos 2014 tarihinde €250.000 fesih bedeli ile feshedildi.

Ocak 2023’te Bamba, Championship ekiplerinden Cardiff City’de teknik çalışma antrenörü olarak göreve başladı. Haziran 2023’te sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldı.

Temmuz 2024’te Bamba, 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da teknik direktör olarak göreve başladı.

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u çalıştıran Christoph Daum 70 yaşında hayatını kaybetti.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Pompeiopolis Antik Kenti’nde önemli buluş