BM: Gazze’de 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları ve tahliye çağrıları sivilleri yeniden zorla göçe zorlarken, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nden (IOM) dikkat çeken bir açıklama geldi. Örgüt, son dört gün içerisinde 97 binden fazla kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

“İnsani yardım, hareketlilik için baskı aracı olmamalı”

IOM tarafından yapılan açıklamada, zorla yerinden edilmelerin temel nedenlerinden birinin İsrail’in tahliye talepleri olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gazze‘de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi. İnsani yardım, asla insanların hareketini etkilemek için kullanılmamalı.”

Örgüt ayrıca Gazze’de yerinden edilen sivillere yardım etmek için ortaklarıyla birlikte sahada hazır olduğunu duyurdu.

“Gazze’de ateşkes sağlanmalı, güvenli erişim gerekiyor”

Uluslararası Göç Örgütü, sahada etkili şekilde çalışabilmeleri için güvenli ve sürdürülebilir erişim talebinde bulunarak, “Hemen ateşkes sağlanmalı. Çalışmak için tam, güvenli ve sürdürülebilir erişime ihtiyaç duyuyoruz” açıklamasında bulundu.