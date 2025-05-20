İspanya’da telekom altyapısı çöktü

İspanya genelinde salı sabahı saat 02.00 sularında başlayan teknik arıza, başta Telefonica olmak üzere birçok mobil ve sabit hat operatörünü etkiledi. Aragon, Ekstremadura, Bask Bölgesi ve Valensiya gibi özerk bölgelerde acil yardım hattı 112’ye erişim tamamen kesildi. Yetkililer, vatandaşlara alternatif numaralar üzerinden destek verileceğini duyurdu.

Kullanıcıların yüzde 72’si tamamen hizmet kesintisi yaşarken, yüzde 18’i sinyal kaybı, yüzde 10’u ise internete erişemediğini bildirdi.

Telefonica: Ağ güncellemesi sırasında kesinti yaşandı

Telefonica’dan yapılan açıklamada, ağda gerçekleştirilen güncellemelerin bazı şirket hizmetlerini etkilediği belirtildi:

“Ağ üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirdik. Bu güncellemeler bazı hizmetlerde aksamalara neden oldu. Sorunu çözmek için çalışıyoruz.”

Şirketin ağında yaşanan bu sorun, Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 gibi büyük operatörlerin hizmetlerini de aksattı. Özellikle sabit hatlar tamamen sustu, mobil hatlarda ise bölgesel olarak bağlantı sorunları yaşandı.

Bakanlık süreci yakından izliyor

İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı, kesintiyi yakından takip ettiklerini, Telefonica’dan teknik detaylar ve zaman çizelgesi istediklerini duyurdu.

Valensiya, Aragon, La Rioja ve Endülüs gibi bölgelerde sabah saatlerinden itibaren hizmetlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığı bildirildi. Valensiya’da 112 hattı yeniden devreye alındı.

Ancak Bask Bölgesi’nde sorunlar hâlâ devam ediyor. Bölgesel Acil Durum Yönetim Merkezi, çağrıların rastgele ve bölgesel olarak başarısız olduğunu ve bu duruma müdahale edemediklerini açıkladı.

Elektrik kesintilerinin ardından ikinci büyük kriz

İspanya, geçtiğimiz ay da ulusal çapta bir elektrik kesintisiyle sarsılmış, yüzlerce uçuş iptal edilmiş, metro hatları durdurulmuş ve trafik lambaları devre dışı kalmıştı.

Enerji uzmanları, ülkede giderek artan yenilenebilir enerji kullanımı nedeniyle şebekede istikrar sorunu yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

