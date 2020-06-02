Dünya

BM Komiseri: Protestolar Sadece Irkçılığa Karşı Değil

Michelle Bachelet, ABD'deki protestoların sadece ırkçılığa karşı değil, Covid-19 salgınının körüklediği sorunlara karşı olduğunu söyledi.

Photo of Yusuf Yusuf 17 saat önce
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Michelle Bachelet
Michelle Bachelet

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ve George Floyd’un polis nezaretindeki ölümüne ilişkin protestoların tarihi ırk eşitsizliklerini gösterdiğini söyledi.

Bachelet açıklamasında şunları söyledi:

“Bu virüs çok uzun süredir göz ardı edilen endemik eşitsizlikleri ortaya çıkarıyor. ABD’de, George Floyd’un öldürülmesinin tetiklediği protestolar yalnızca polislerin ırkçı şiddetini değil, aynı zamanda sağlık, eğitim, istihdam gibi eşitsizlikleri de vurgulamaktadır”

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