Oynamayan Tay At Olmaz

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Süper Lig takımlarında 19-22 yaş genç futbolcu stoğu olması gerekir.” demiş. Bu yaştaki oyunculardan stok mu olur? Bunlar artık oynama yaşına gelmiş oyunculardır.

Bu konu ile ilgili futbol tarihimizden yüzlerce örnek vermek mümkündür. Ben sadece mental destek verdiğim futbolcuları düşündüğümde hemen aklıma şu isimler geldi. Nihat Kahveci BJK’de ilk resmi maçına 18 yaşında çıktı. Cenk Gönen Denizlispor’da 20 yaşında, Mehmet Al Bursaspor’da 20 yaşında, İsmail Köybaşı Gaziantepspor’da 19 yaşında, Mehmet Çoğum Gaziantepspor’da 21 yaşında ilk Süper Lig maçlarını oynadılar. Çünkü bu futbolcular stok futbolcular değillerdi ve başkanlar, yöneticiler ve antrenörler onlara stok gözüyle bakmadılar.

Mehmet abi ayrıca “5 yaştan 22 yaşa kadar profesyonel futbolcu yetiştirmeye yönelik gerçek yatırım yapan tek kulüp Altınordu” demiş. Kulüp bazında böyle öznel yargı ve değerlendirmeler hakkında yorum yapmaktan ziyade buradaki 22 yaş söylemine dikkat çekmek istiyorum. Futbol ve diğer sporlarda 22-21-20-19 yaşlardaki sporcular için “yetiştirme” ifadesi kullanılmamalıdır. Bu yaşlardaki sporcular profesyonel yaşama geçecek şekilde yetişmiş sporcular olmalıdır. Bu yaş grupları için en doğru ifade “geliştirme” ifadesidir.

Dolayısıyla bu yaş aralıkları hakkında hem gerçekçi ayrımlar yapmak gerekir, hem de elit düzeyde sporcu yetiştirmek ve yetişenleri de geliştirmek için mental destek vermek gerekir.

Dr. Ersin AFACAN

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