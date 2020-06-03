Koronavirüs Aşısı Çocuklarda Kullanılacak Mı?

Koronavirüs aşısı için yarış devam ederken uzmanlar çocukların aşılanacak son toplum üyeleri arasında olabileceğini kabul ediyorlar.

Dünyanın dört bir yanında en az 10 aşı insanlar üzerinde test ediliyor. ABD Koronavirüs’le Mücadele Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, iyimser bir şekilde 2021’in başına kadar uygun bir aşı bulunabileceğini belirterek “Doğru bir çalışmayla çocuklar için de yetişkinlere bulanan aşı kullanılabilir. Bir aşının hem yetişkinler hem de çocuklar için kullanılmasına inanmamak için bir sebep yok” diyor.

Ancak diğer aşı uzmanları, çocuklar arasındaki çalışmaların tamamlanmasının çok daha uzun sürebileceğini söylüyor.

Philadelphia Çocuk Hastanesi Aşı Eğitim Merkezi müdürü Dr. Paul Offit, “Zaman içinde çocuklar aşılanacak. Bugüne kadar, çocuklar bu ilk çalışmaların bir parçası olmadı. Çocuklara çocuklarda yeterince test edilmemiş bir aşı vermek anlaşılamaz olurdu” ifadelerini kullandı.

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Aşı Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Pittsburgh Üniversitesi’nde mikrobiyoloji ve moleküler genetik profesörü Paul Duprex ise geliştirilen aşıların çocuklarda da test edilmesinin fazladan aylar hatta yıllar alacağını iddia ederek şunları söylüyor:

“Tarih boyunca, bilim insanlarına sürekli olarak çocukların sadece küçük yetişkinler olmadığı hatırlatılmıştır. Vücutları ve bağışıklık sistemleri yetişkinlerden farklı çalışır, bu yüzden ayrı olarak incelenmesi gerekir. Her insan özeldir, ancak çocuklar daha özeldir.”

Çocuklar İçin Koronavriüs Aşısı Ne Zaman?

Şimdilik, aşı denemeleri, cephedeki çalışanlar ve yetişkinler gibi en yüksek riske sahip olduğu düşünülen toplum üyeleri üzerinde odaklı olmaya devam ediyor. Bazı gruplar çocuklarda koronavirüs aşısı testi yapma niyetlerini açıklamış olsa da, ABC News dört aşı grubuyla temasa geçti ve hiçbiri henüz çocuklarda çalışmaya başladıklarını söylemedi.

İlaç şirketi Pfizer, ABC News’e yetişkinlerde 1. ve 2. aşamalardan elde edilen olumlu veriler elde edildiğinde çocuklar için de bir aşı geliştirilebileceğini Başka bir şirket olan Inovio, “gelecekte çocuk popülasyonlarını değerlendirmeyi planladığını” belirtti.

Eczacılık şirketi AstraZeneca ile ortaklık yapan Oxford Üniversitesi, çocuklarda teste başlamak için resmi planları açıklayan birkaç aşı grubundan biri.

DSÖ Sözcüsü: Koronavirüs Aşısı Üretmek Zor

Ancak bir Üniversite sözcüsü ABC News‘e koronavirüs aşısının çocuklara hemen enjekte edilmeyeceğini ve yalnızca “yetişkinlerin çalışmaları ilerledikçe ve yeterli güvenlik verisi ürettiklerinde” aşı verileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, aşı denemeleri için ilaç şirketleriyle işbirliği yapan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID), ABC News’e ajansın virüsün çocukları nasıl etkilediğini daha iyi anlamak için CDC ile çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Yale Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olan Jennifer Miller, “Herhangi bir yeni aşı ile yapılacak etik şey önce sağlıklı yetişkinlerde güvenliği test etmek ve daha sonra en çok ihtiyaç duyan insanlar arasında test etmeye başlamaktır” dedi.

Çocuklar için bir aşı geliştirilmemiş olsa bile, bu mutlaka çocukların süresiz olarak toplumdan uzak kalmaları gerektiği anlamına gelmez.

Sonunda, yetişkinlerin yaygın aşılamasıyla oluşacak “sürü bağışıklığı” sayesinde çocuklar da korunabilir.