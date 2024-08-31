Brezilya’da X yasaklandı

Eski adıyla Twitter olan X, ülkede yeni bir yasal temsilci atamak için Yüksek Mahkeme yargıcının belirlediği son tarihi karşılayamadığı için Brezilya’da yasaklandı.

Brezilya’dan X’e yasak

Alexandre de Moraes, sosyal medya platformunun tüm mahkeme kararlarına uyana ve mevcut cezaları ödeyene kadar “derhal ve tamamen askıya alınmasını” emretti.

Tartışma, hakimin yanlış bilgi yaydığı iddiasıyla onlarca X hesabının askıya alınmasına karar vermesiyle nisan ayında başlamıştı.

Elon Musk’tan eleştiri geldi

Karara tepki gösteren X sahibi Elon Musk, “Özgür konuşma demokrasinin temelidir ve Brezilya’da seçilmemiş bir sahte yargıç siyasi amaçlar uğruna bunu yok ediyor” dedi.

Sosyal medya ağının, ülkenin 200 milyonluk nüfusunun en az onda biri tarafından kullanıldığı söyleniyor.

Cumartesi sabahı itibariyle bazı kullanıcılar platforma erişimin artık mümkün olmadığını bildirdi.

Şirket, temsilcisinin, Brezilya yasalarına göre yasadışı olan ve “sansür” olarak nitelendirilen emirlere uymaması halinde tutuklanmakla tehdit edildiğini söyleyerek bu ayın başlarında Brezilya’daki ofisini kapattı.

Yargıç Moraes, yanlış bilgi yaymakla suçlanan X hesabının (çoğu eski sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri) soruşturma süresince engellenmesini emretti.

Herhangi bir hesabın yeniden aktif hale getirilmesi halinde şirketin yasal temsilcilerinin sorumlu tutulacağını söyledi.

X, bu emre uymayı reddettiği için para cezasıyla tehdit edildi; şirket ve Musk, Brezilya’daki eleştirmenlere katılarak hakimi sol görüşlü olmakla suçladı.

Bu, X düzenlemesi konusunda AB ile anlaşmazlık yaşayan ve bu ayın başlarında İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ile sözlü atışmalara giren teknoloji milyarderinin karıştığı bir dizi anlaşmazlığın sonuncusu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, platformun askıya alınmasıyla görevlendirilen Brezilya Telekomünikasyon Ajansı Başkanı, bunu yapmak için “uyum sürecini sürdürdüğünü” söyledi.

Yargıç Moraes, Apple ve Google gibi şirketlere X’i uygulama mağazalarından kaldırmaları ve iOS ile Android sistemlerinde kullanımını engellemeleri için beş günlük bir süre verdi.

Platforma erişmek için VPN (sanal özel ağ) gibi araçları kullanan kişi veya işletmelere 50 bin Rand (6 bin 700 sterlin) para cezası verileceğini de sözlerine ekledi.

Hakimin emrine göre, X’in ülkede yeni bir yasal temsilcisi belirlenip Brezilya yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine kadar yasak geçerli olacak.

X, daha önce resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda talepleri yerine getirmeyeceğini belirtmişti.

Paylaşımda, “Yakında Yargıç Alexandre de Moraes’in, X’in Brezilya’da kapatılmasını emredeceğini bekliyoruz. Bunun tek nedeni, onun siyasi muhaliflerini sansürleme yönündeki yasadışı emirlerine uymamamız.” ifadeleri yer aldı.

“Burada söz konusu olan temel konu, Yargıç de Moraes’in Brezilya’nın kendi yasalarını çiğnememizi talep etmesidir. Biz kesinlikle bunu yapmayacağız.”

Starlink daha önce dondurulmuştu

Bu arada, Musk’ın uydu internet şirketi Starlink’in Brezilya’daki banka hesapları, ülkenin Yüksek Mahkemesi’nin daha önce verdiği bir karar doğrultusunda donduruldu.

Starlink ise X’e gönderdiği bir gönderide, “kararın, Starlink’in X’e karşı -anayasaya aykırı olarak- kesilen para cezalarından sorumlu olması gerektiği yönündeki asılsız bir tespite dayandığını” söyledi.

Yargıç Moraes, ülkede sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlama kararlarının ardından öne çıktı.

Ayrıca Bolsonaro ve destekçilerinin geçen yıl 8 Ocak’ta gerçekleştiği iddia edilen darbe girişimindeki rolleri nedeniyle de soruşturma başlatıldı.

X, Brezilya’da yetkililerin baskısı altına giren ilk sosyal medya şirketi değil.

Geçtiğimiz yıl Telegram, bazı profillerin engellenmesine yönelik taleplere yanıt vermemesi nedeniyle geçici olarak yasaklanmıştı.

Meta’nın mesajlaşma servisi Whatsapp da 2015 ve 2016 yıllarında polisin kullanıcı verilerine ilişkin taleplerine uymayı reddettiği için geçici yasaklarla karşı karşıya kalmıştı.

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, sosyal medya platformu X’te 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk’a konuştu. Elon Musk Trump röportajı birçok teknik aksaklığa sahne oldu.

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