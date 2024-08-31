Hintli kadını 8 metrelik çukur yuttu!

Hintli kadının başına inanması zor bir olay geldi. Kuala Lumpur’da kaldırımdaki bir çukurda kaybolan Hintli bir kadını arama çalışmaları sekizinci gününde sekteye uğradı. Yetkililer, dalgıçların konuşlandırılmasının “çok riskli” olduğunu söylüyor.

Olay Malezya’yı da etkiledi ve geçen hafta yaklaşık 110 kurtarma görevlisi, 48 yaşındaki Vijaya Lakshmi Gali’yi aramak için gece gündüz çalıştı.

Ancak ilk 17 saat süren aramada bulunan bir çift terlik dışında çabalar sonuçsuz kaldı.

İtfaiye ve Kurtarma Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü yerel saatle 04.00’te kanalizasyon şebekesinden giren iki dalgıç, güçlü su akıntısı ve sert döküntülerle karşılaştı.

Hintli kadın kanalizasyonda kayboldu

İtfaiye eri ve kanalizasyon işçisinden oluşan ikili, itfaiye alanının dar olması nedeniyle “düz yatmak” zorunda kaldı.

Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Beton bloklar gibi katılaşmış [molozların] kırılmasının imkansız, son derece zor olduğu görüldü” dedi.

“Hatta sekiz kişiye kadar kullanarak iplerle çekmeye çalıştığımızda bile başarısız olduk.”

Daha önce tam tüplü dalış kıyafetleriyle kanalizasyona inen dalgıçlar, sıfır görüş mesafesi ve yoğun yağmurla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İtfaiye eri Alimaddia Bukri, bu hafta başında yerel gazete Simar Harian’a verdiği demeçte, “Çukurdan aşağı inerken… gerçekten çok korkutucuydu, ancak bu gerçekten bir itfaiyecinin görevi; korkuyu yenmeli ve Tanrı’ya teslim olmalıyız” dedi.

Başka bir dalgıç Çarşamba günü The Straits Times’a “O borunun içi zifiri karanlık” dedi.

“İçinde ne olduğunu bilmek istemezsiniz. İnsan atıkları ve diğer çöplerle dolu. Her dalıştan sonra hemen dezenfekte ediyoruz.”

Hintli kadın tapınak ziyaretine gitmişti

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinden ziyarete gelen Gali’nin, ailesiyle birlikte yakındaki bir tapınağa doğru giderken, Jalan Masjid India sokağında oluşan 8 metre (26 ft) derinliğindeki çukura düştüğü bildirildi.

Olaydan kısa bir süre sonra, çukurun etrafındaki alanı kazmak için ekskavatörler görevlendirilirken, kurtarma ekipleri yeraltında neler olup bittiğini daha iyi anlamak için arama köpekleri ve boruları incelemek için kullanılan robotik kameralar olan paletli kameralar kullandı.

Ayrıca sertleşmiş molozları yüksek basınçlı su jetleri, demir kancalar ve ip kullanarak parçalamaya çalıştılar.

Salı günü yetkililer, yer altındaki malzeme yoğunluğundaki değişiklikleri tespit etmelerine yardımcı olmak için sahaya yeraltı radar cihazı yerleştirdiler.

Ertesi gün, ilkinden sadece 50 metre uzakta ikinci bir çukur belirdi. Yerel gazete Malaysiakini’ye konuşan bir Malezyalı jeolog, bunu devam eden arama ve kurtarma operasyonuna bağladı.

Son günlerde yürütülen arama çalışmaları, ilk çöküntüden yaklaşık 44 metre uzaklıkta bulunan bir ofis binası olan Wisma Yakin’in altındaki kanalizasyon hatlarında oluşan 15 metrelik tıkanıklığı temizlemeye odaklandı.

Tıkanıklığın insan atıkları, lastikler, saç ve katılaşmış kullanılmış yemeklik yağ gibi maddelerden oluştuğu belirtildi.

Arama çalışmaları devam ederken Jalan Masjid India’nın bazı bölümleri kordon altına alındı.

Normalde turistlerin gözdesi olan bölge, son birkaç gündür alışılmadık derecede sessizleşti. Yerel haberlere göre, tüccarlar satışlarında %50 ila %70 düşüş yaşadı ve bazıları zararlarını azaltmak için kapatmayı düşünüyor.

Malezya hükümeti, Bayan Gali’nin ailesinin vizelerini, onun nerede olduğuna dair haber beklerken bir ay uzattı. Geçtiğimiz cumartesi günü Hindistan’a dönmeleri gerekiyordu.

Kuala Lumpur Belediye Binası da aileye saygı nedeniyle Ulusal Bayram kutlamalarını iptal etti.

Olay, Malezyalılar arasında korku ve öfkeye yol açarken, birçoğu çöküntünün sebebinin ne olabileceğini sorguluyor.

Yetkililer, sebebi belirlemek için bir “dürüstlük denetimi” yapacaklarını söyledi. Mineraller ve Jeolojik Bilimler Departmanından bir yetkili, ilk gözlemlerin bunun insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin bir kombinasyonundan kaynaklanmış olabileceğini gösterdiğini söyledi.



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