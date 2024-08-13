Elon Musk Donald Trump röportajı: İşte konuşulanlar

X platformunun sahibi ve seçim kampanyasındaki en büyük destekçilerinden Elon Musk’a konuşan Donald Trump Göçmen konusu, Kamala Harris’in adaylığı, Rusya-Ukrayna Savaşı, seçim mitinginde uğradığı suikast gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Çağla Üren, X hesabından, yapılan röportajdaki ayrıntıları paylaştı:

Elon Musk'ın Trump ile Twitter sohbet odasında yaptığı röportajı an itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi dinliyor. Ben de bu saatte kafayı yemiş gibi dinliyorum. Öne çıkanları bu bilgiselde toplayacağım ⬇️⬇️ — Çağla Üren (@caglauren) August 13, 2024

İşte Elon Musk Trump röportajından öne çıkanlar;

“Trump bugün yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez Twitter’a geri döndü ve birkaç kampanya videosu paylaştı. Ardından Space odasındaki röportaja geçtiler. Röportaj, büyük bir teknik sorunaa başladı.

Binlerce kullanıcı, yayına erişemedikleri için şikayette bulundu. Musk, sorunların platforma yapılan “büyük” siber saldırıdan kaynaklandığını söyledi.

Musk, bir gönderide, “X’e büyük bir DDOS saldırısı var gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Bu saldırı türü, bir sunucunun veya ağın kapatılmaya çalışılması amacıyla yoğun trafiğe maruz bırakılması anlamına geliyor.

Trump suikast girişimi hakkında konuştu

Trump suikast girişimi hakkında bir daha konuşmayacağına dair sözünü bozdu ve uzun uzun anlattı o anları:

“Bu bir mucizeydi. Başımı çevirmeseydim, seni ne kadar sevsem de şu anda seninle konuşuyor olmazdım.

“Kulaktan bu kadar kan akabildiğini bilmiyordum. Doktorlar daha sonra kulağın (vurulduğunda) çok kanlı bir yer olduğunu söylediler. Ama bu olayda muhtemelen düşünebileceğiniz en iyi ihtimal de kulaktan vurulmaktı”

Ekim ayında vurulduğu kasaba olan Butler’a dönecekmiş. Sanırım bir miting daha yapacak.

Hatırlatma: Elon aslında Trump’ın Cumhuriyetçi rakibi Ron Desantis’i destekliyordu. Hatta Desantis de Twitter odasında duyurmuştu adaylığını. Bu büyük bir olaydı. Trump biraz küsmüş gibiydi ve uzun süre Elon’ın çağrılarına rağmen geri dönmedi Twitter’a. Elon, kısa süre önce Trump’ın kampanyasına iyi para döktü. İkilinin arası yumuşamış gibi görünüyor.

DeSantis’in röportajı da teknik aksaklıkla başlamıştı ve bu geceki sorunlara benziyordu. O zamanlar Trump, DeSantis’le beceriksizce yapılan röportaj yüzünden alay etmişti.

Göç sorunu

Trump, şimdi göç meselesine yöneldi.

Herhangi bir kanıt sunmadı ama göçmenlerin dünyanın dört bir yanındaki “akıl hastanelerinden” geldiğini iddia ediyor.

“Bir ayda milyonlarca insan geliyor ve o kalkıp bir şeyler yapacakmış gibi davranıyor,” diyor, Kamala Harris için. ABD’de 20 milyon kaçak göçmen olduğunu öne sürüyor.

BBC önemli bir not düşmüş:

Sohbetin üzerinden yaklaşık yarım saat geçti ve X’in kendi ölçümleri, 1,2 milyon kişinin sohbeti canlı dinlediğini gösteriyor. Rakam televizyon yayınlarına göre çok düşük.

Trump ile Biden arasındaki Haziran ayındaki tartışmayı 51 milyondan fazla kişi izlemişti.

Geçen ay Trump’ın Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’ndeki konuşmasını ise 28 milyon kişi izlemişti.

Göçmenlerle ilgili fantastik iddiaları var:

“Elon, olanlar inanılmaz. Afrika’dan, Kongo’dan. Kongo’dan geliyorlar ve yakın zamanda Kongo’dan 22 kişi geldi ve onlar katil.

Onları ABD’ye gönderip, bir daha asla geri dönmeyin, yoksa idam edileceksiniz diyorlar.”

Ukrayna savaşından Biden’ı sorumlu tutuyor:

Biden olmasaydı Rusya Ukrayna’yı işgal etmezdi, dedi.

Musk, “mükemmel bir noktaya değindiğini” söylüyor.

“Putin’le çok iyi anlaşıyorduk, o da bana saygı duyuyordu” diyen Trump, Putin’le sık sık görüştüğünü de sözlerine ekledi:

“Ukrayna hakkında konuşuyorduk. Ama ona bunu yapmamasını söyledim”

“Tarih öğrencisiyseniz, öğrendiğiniz ilk şey Rusya ve Çin’in ittifak kurmasına izin veremeyeceğinizdir. Ama sonra İran’ı aldılar ve Kuzey Kore’leri var… buna Şeytan Ekseni diyorlar. Eskiden de Şeytan Ekseni vardı. Burada, modern bir Şeytan Ekseni var. Bunlar güçlü ülkeler.”

İklim kriziyle ilgili fantastik görüşlerine atladı.

“En büyük tehdit küresel ısınma değil, okyanus önümüzdeki 400 yıl içinde 8de 1 inç yükselecek… Okyanus kıyısında daha fazla mülkünüz olacak, değil mi? En büyük tehdit bu değil. En büyük tehdit nükleer ısınma, çünkü şu anda önemli nükleer güce sahip 5 ülkemiz var ve Biden gibi aptal insanlarla bir şeyler olmasına izin vermemeliyiz”

“Ukrayna’nın artık yeterli adamı yok, şimdi genç ve çok yaşlı adamları savaşmak için kullanıyorlar ve çok kötü bir durumdayız. Size şunu söyleyebilirim ki, bunu durdurabilirdim, akıllı bir başkan bunu durdurabilirdi.”

ABD’ye demir kubbe!

“Bizim neden bir Demir Kubbemiz olmasın? İsrail’in var” dedi Trump.

Demir Kubbe füze sistemi 2006’da Hizbullah çatışmalarının ardından İsrailli firmalar Rafael Advanced Defense Systems ve Israel Aerospace Industries tarafından, biraz da ABD desteğiyle kurulmuştu**

Elon her şeyi “yeah sure” falan diyerek onaylıyor.

Elon, Washington’un aşırı harcama yaptığını ve yetersiz performans gösterdiğini düşünüyor ve Trump’ı, yeniden seçilirse bu konuda bir şeyler yapması için teşvik ediyor.

Musk, “Bence bu şeylere bakan ve vergi mükelleflerinin parasının, vergi mükelleflerinin zor kazandıkları paranın iyi bir şekilde harcanmasını sağlayan bir hükümet verimlilik komisyonunun olması harika olurdu. Ve böyle bir komisyona yardımcı olmaktan mutluluk duyarım” dedi.

Trump, Twitter da dahil olmak üzere devraldığı şirketlerdeki personeli işten çıkarmasına atıfta bulunarak, “Senin için bunu çok isterim. En iyi kasap sensin” diye yanıtladı.

Kamala Harris konusu:

Trump, Harris’in Biden’ın yerini almasına atıfta bulunarak, “Bu bir darbeydi, bu ABD başkanının darbesiydi” diyor.

Harris’in Demokrat Parti’nin başkan adaylığını garantilemesinden bu yana uzun röportajlar vermemesi nedeniyle onunla alay ediyor.

Musk da Harris’in kendisiyle röportaj yapmayacağını da iddia ediyor.

Bu arada BBC’nin haberine göre tam bu sıralarda Harris’in kampanya ekibinden destekçilere bir mail atılmış. Mailin konu satırı: “Tanıdığınız en kötü iki insan bu akşam canlı yayında”.

Musk’ı Trump’ın “uşağı” diye nitelemişler.

Trump yapay zekadan ve gerektirdiği enerji miktarından bahsetti.

Trump, şirketler yapay zeka teknolojileri geliştirmeye çalışırken ABD’nin “şu anda tüm ülke için ürettiğinin neredeyse iki katı kadar elektriğe ihtiyaç duyacağını” söyledi.

Bu konuda haklı olabilir. Google, yapay zeka altyapısının önemli bir parçası olan veri merkezlerinin 2019’dan bu yana şirketin sera gazı emisyonlarının yüzde 48 artmasında payı olduğunu kabul etmişti.

Trump kendi yönetiminin Amerikan halkına şimdiye kadarki en büyük vergi indirimlerini sağladığını söyledi.

Trump’ın 2017 Vergi Kesintileri ve İş Yasası, vergilendirmede genel olarak kapsamlı kesintiler getirmişti ama bunlar tarihin en büyük kesintileri değildi tabii ki.

Trump, “Eğitim Bakanlığı’nı kapatmak ve eğitimi eyaletlere havale etmek istiyorum” diyerek federal kurumun ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. ABD’li öğrencilerin dünyadaki akranlarına göre geri kaldığını söylüyor.

Sürdürülebilirlikten ve nükleer enerjiden bahsederek genel geçer konuşmalar yaptılar. Musk genel olarak her konuda Trump’a epey katılıyor gibi duruyor. Sadece göçmenler konusunda göçün iyi bir şey olabileceğine dair bir şeyler geveledi. Sonuçta Musk gibiler için ucuz iş gücü ve Musk’ın kendisi de bir göçmen.

Fosil yakıtlar konusunda biliyorsunuz ki Elon elektrikli araç üretmesini gururla söyleyip duruyor. Röportajda fosil yakıtların refah için halen önemli olabileceğini söyledi. Trump da çaktırmadan lafı soktu:

“Elektrikli arabanı üretmek ve elektrikli araba için gereken elektriği üretmek için bile, biliyorsun, üretim tesislerinde fosil yakıt kullanılıyot… bu yüzden şu anda bundan kaçamazsınız.”

Harris için “radikal solcu deli” dedi.

“Harris seçilirse ülkenin ayakta kalamayacağını, onun Bernie Sanders’tan bile kötü olduğunu” söylüyor.

Ukrayna konusuna geri döndüler. “Zelenski’yi de tanırım iyi adamdır” diyor. Onunla mükemmel bir telefon görüşmesi yapmıştım, dedi. Hatırlarsanız bu görüşme nedeniyle kendisine azil soruşturması açılmıştı.

LGBTİ+ konusu:

Trump, Harris’in aday arkadaşı ve Minnesota Valisi Tim Walz’ın, devlet okullarındaki erkekler tuvaletlerine tampon konulmasına yetki veren yasayı imzaladığını söylüyor.

Yasada hangi tuvaletlerde tampon bulunacağını belirtmemiş. Sadece adet gören herkese tampon sağlanması gerektiği söylenmiş. Ama Cumhuriyetçiler o zamandan beri siyasetçiye Tampon Tim diyor.

Şimdi de Elon’ın roketlerini övüyor.

Röportaj bitti. Son not: DDOS saldırısı olduğuna kişisel olarak pek inanmadım. Zaten yayın boyunca kesilip durdu. Bence teknik aksaklık yaşandı her zamanki gibi. Twitter’ın gelmiş geçmiş en kalabalık odasıydı. 40 dk geç başladı aksaklık yüzünden.

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