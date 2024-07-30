Hindistan’da heyelanda 63 kişi öldü

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı büyük toprak kaymalarında en az 63 kişi öldü, onlarca kişinin mahsur kaldığından endişe ediliyor.

Salı günü erken saatlerde Wayanad bölgesindeki engebeli alanlarda heyelanlar meydana geldi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor ancak yoğun yağışlar ve önemli bir köprünün çökmesi nedeniyle çalışmalar aksadı.

Devlet Bakanı AK Saseendran BBC Hindi’ye yaptığı açıklamada, “Hasarın boyutunu ancak birkaç saat sonra değerlendirebileceğiz” dedi.

Hindistan seferber oldu

Hindistan ordusu, güvenlik güçlerine arama ve kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak üzere bölgeye 200’den fazla personel gönderdi.

Yerel hastanelerde en az 100 yaralı tedavi edilirken, şu ana kadar yaklaşık 250 kişi kurtarılarak kurtarma kamplarına nakledildi.

Wayanad’da teyit edilen 36 ölümün yanı sıra, komşu Malappuram bölgesine akan Chaliyar nehrinde dokuz ceset bulundu.

Batı Ghats sıradağlarının bir parçası olan engebeli bir bölge olan Wayanad, muson mevsiminde heyelanlara maruz kalıyor.

İlçede Mundakkai, Attamala, Chooralmala ve Kunhome gibi birçok bölgede heyelanlar meydana geldi.

Çöken yollar ekiplerin işini zorlaştırdı

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, çamurlu suyun bozuk sokaklardan ve ormanlık alanlardan fışkırarak evleri yıktığı, insanları ve araçları mahsur bıraktığı görülüyor.

Chooralmala’yı Mundakkai ve Attamala’ya bağlayan köprünün çökmesi, iki yerin izole olmasına ve kurtarma ekiplerinin mahsur kalan ailelere ulaşmasını zorlaştırdı.

Bölge sakinlerinden Rashid Padikkalparamban, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, gece yarısı civarında bölgede en az üç heyelan meydana geldiğini ve köprünün yıkıldığını söyledi.

Eyalet ve ulusal afet yardım ekipleri kurtarma operasyonları yürütüyor. Birkaç yerel halk da yardım ediyor.

Saseendran ayrıca ordu ve hava kuvvetlerinin mahsur kalan aileleri hava yoluyla kurtarmaları istendiğini söyledi. Geçici bir köprünün inşası zaman alacağından, kurtarma ekipleri kurbanları çıkarmak için ipler kullanıyor.

Bölgede yaşayan Raghavan C Arunamala, bölgede yaşanan dehşet verici manzarayı şöyle anlattı:

“Enkaz altında kalmış bir adamın yardım için bağırdığını gördüm. İtfaiyeciler ve kurtarma görevlileri son birkaç saattir ona ulaşmaya çalışıyorlar” dedi.

“Köylerde yüzlerce insanın mahsur kalmasından endişe ediyoruz” diye ekledi.

Hindistan’da 10 bölgede okullar kapandı

Wayanad bölgesi ve çevre bölgelerde şiddetli yağış tahmini nedeniyle teyakkuz hali hakim.

14 ilçenin 10’unda okullar ve kolejler kapatıldı.

2019 yılında, şu anda etkilenen bölgelere yaklaşık 10 km uzaklıktaki Wayanad’daki Puthumala’da meydana gelen toprak kayması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Salı günkü trajedi Hindistan parlamentosunda gündeme geldi ve üst meclis başkanı olan Başkan Yardımcısı Jagdeep Singh Dhankar bunu “çok acı verici bir durum” olarak nitelendirdi.

Başbakan Narendra Modi, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan ile görüştüğünü ve yardım çalışmalarında federal hükümetin desteğinin sağlanacağına dair güvence verdiğini duyurdu.

Modi ayrıca mağdur ailelere 200.000 rupi (2.388 dolar; 1.857 sterlin) ve yaralılara 50.000 rupi tazminat ödeneceğini duyurdu.

Hindistan küresel ısınmanın korkunç tablosunu yapıyor. Ülkenin bir yanında sıcaklık rekorları bir yanı selle boğuşuyor.

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