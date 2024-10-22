Çin’den Tayvan’a gözdağı: Gerçek mühimmatlı tatbikat

Çin ordusu, Niushan Adası çevresinde gerçek mühimmatın kullanıldığı atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Tayvan ile egemenlik ihtilafı yaşayan Çin, bölgede yeni bir askeri tatbikat başlattı. Çin Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, Çin’in güneydoğusunda bulunan ve Tayvan’ın kontrolündeki Matsu adalarının güneyindeki Niushan Adası’nda gerçek mühimmatın kullanılacağı atış tatbikatının başladığı bildirildi. Bölgenin gemi trafiğine yerel saatle 09.00-13.00 arasında kapatıldığı aktarıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu tatbikatın “Çin’in rutin eğitimlerinin bir parçası” olduğu ve yakından takip edildiği belirtildi.

Çin-Tayvan arasında gerilim artıyor

Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te’nin “Tayvan’ın egemenliğinin, ada halkına ait olduğunu” açıklayan konuşmasının ardından geçtiğimiz hafta Tayvan adasını çevreleyen geniş çaplı askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Tayvan, Çin’in tatbikatta rekor düzeyde 153 askeri uçak kullandığını açıklanmıştı. Çin tatbikatın “ayrılıkçı faaliyetlere karşı uyarı” olduğu belirtmişti.

Mayıs ayında göreve başlayan Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in egemenlik iddialarını reddederek yalnızca Tayvan halkının kendi geleceği hakkında karar verebileceğini savunuyor. Çin ise Lai’yi “ayrılıkçı” olarak nitelendiriyor.

Çin-Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı

Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan “bağımsız bir ülke” olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi “barışçıl yeniden birleşme” adı altında Tayvan’ı Çin’e bağlamak istiyor ve bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da “egemenlik ihlali” olarak görüyor.

Kuzey Kore‘de 1.4 milyon genç, ABD ve Güney Kore’ye karşı artan gerilimler nedeniyle gönüllü olarak orduya katıldı. Ülkedeki propaganda kampanyaları, halkın rejime olan bağlılığını güçlendirmek için yoğun bir şekilde yürütülüyor.

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