Kuzey Kore’de 1.4 milyon kişi askerlik için gönüllü oldu

Kuzey Kore, son günlerde artan askeri tatbikatlar ve bölgedeki gerilimler nedeniyle orduya 1.4 milyon gönüllünün katıldığını açıkladı. Pyongyang yönetimi, gönüllü olarak orduya katılanların ABD ve Güney Kore’ye karşı “düşmanları yok etme” çağrısına yanıt verdiğini belirtti.

Kuzey Kore daha fazla güç kazanmak istiyor

Devlet kontrolündeki medya, halk arasında özellikle gençler arasında büyük bir askeri seferberlik yapıldığını ve bu gönüllülerin Kuzey Kore’nin savunmasını güçlendirmek için orduya katıldığını bildirdi. Bu hareket, Kuzey Kore’nin hem ABD hem de Güney Kore ile artan askeri gerilimler sırasında daha fazla güç kazanma isteğini yansıtıyor.

Gönüllülerin arasında lise öğrencilerinden üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazede vatandaş bulunuyor. Bu katılımlar, ülkenin nükleer caydırıcılık stratejisini ve askeri gücünü güçlendirmek için yürütülen propaganda kampanyalarıyla destekleniyor.

Kuzey Kore’nin bu hamlesi, ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarına yanıt olarak değerlendirilirken, Pyongyang yönetimi bu tatbikatları sık sık savaş provokasyonu olarak nitelendiriyor.

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki yolların kuzeydeki bölümlerini patlattı. Bu adım, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, Güney Kore ordusu anında karşılık verdi. Kuzey Kore, yolların imhasını “kendini savunma” olarak nitelendirirken, Seul ve Washington durumu yakından izliyor. Peki, bu patlamaların perde arkasında ne var?

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