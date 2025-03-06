Columbia Üniversitesi’nde Filistin protestoları

ABD’nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi, Filistin yanlısı öğrencilerin düzenlediği yeni bir protestoya sahne oldu. Üniversitenin Manhattan’daki kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in davet edilmesini ve Filistin yanlısı öğrencilere yönelik disiplin cezalarını protesto etmek amacıyla kütüphane binasında oturma eylemi gerçekleştirdi.

Columbia Üniversitesi’nde öğrenciler gözaltına alındı

Polisin müdahalesiyle sonlanan eylemde çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. New York Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, göstericilerin defalarca yapılan uyarılara rağmen binadan ayrılmayı reddettiği ve güvenlik nedeniyle tahliye edildikleri belirtildi. Eylem sırasında bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gözaltına alınan öğrencilerin kelepçelenerek dışarı çıkarıldığı görüldü.

Üniversite yönetimi, eyleme katılan öğrencilerin disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyururken, Trump yönetiminin Columbia Üniversitesi’nin federal fonlarını inceleme altına aldığı bildirildi. Columbia ve ona bağlı Barnard Koleji’nde son dönemde artan Filistin yanlısı eylemler, ABD genelinde üniversite kampüslerinde yükselen protestoların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Öğrenciler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı tepkilerini dile getirmeye devam ederken, polis müdahaleleri ve disiplin cezaları kampüsteki tansiyonu artırıyor. Protestoların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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