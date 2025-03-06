Trump’tan Hamas’a çağrı: Gazze’yi terk edin

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas’ın Gazze’den tamamen çıkması gerektiğini söyledi. Trump, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde İsrail’in operasyonlarına tam destek vereceğini vurguladı.

Trump: Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın

“Bu sizin son uyarınız. Şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanıdır” diyen Trump, Hamas liderlerine doğrudan çağrıda bulundu. Açıklamasında, “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail’e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, ABD yönetimi, Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyor. Daha önce doğrudan temas kurmaktan kaçınan Washington, Katar ve Mısır’ın aracılığıyla yürütülen müzakerelerde aktif bir rol üstlenmeye başladı.

Trump’ın açıklamalarının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarını artırabileceği öngörülürken, bölgedeki gerilimin tırmanma ihtimali gündemde. ABD’nin Hamas ile doğrudan müzakere yürütmesi ise İsrail yönetimi tarafından dikkatle takip ediliyor.

