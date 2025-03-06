KUPADA DERBİ HEYECANI

Kupada Derbi Heyecanı yaşanacak! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. Futbolseverleri büyük heyecanın beklediği bu turda, Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki tesislerinde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Organizasyonda çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tek maç eleme usulüne göre oynanacağı açıklandı.

Kupada Derbi Heyecanı: Fenerbahçe-Galatasaray Kapışması

Ziraat Türkiye Kupası’nda en çok merak edilen eşleşme, futbol dünyasının iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbi oldu. Çeyrek finalde bu iki ezeli rakibin karşılaşması, kupaya ekstra bir heyecan katacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

• Trabzonspor – Sipay Bodrum FK

• TÜMOSAN Konyaspor – İskenderunspor

• Fenerbahçe – Galatasaray

• Beşiktaş – Göztepe

Yarı finalde ise Trabzonspor-Sipay Bodrum FK galibi, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor galibi, Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

Finale Giden Yol: Tarihi Kupada Büyük Rekabet

Türkiye Kupası, 1962-63 sezonundan bu yana düzenleniyor ve ülkenin en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. En çok şampiyonluk kazanan takım 18 kez ile Galatasaray olurken, Beşiktaş 11 kez, Trabzonspor 9 kez, Fenerbahçe ise 7 kez kupayı müzesine götürdü.

Turnuvanın son şampiyonu Beşiktaş, geçen sezon finalde Fenerbahçe’yi mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Bu yıl kupayı hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu.

Çeyrek final maçları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası’nın büyük finali ise 14 Mayıs’ta oynanacak ve şampiyon belli olacak.

Futbolseverler, Kupada Derbi Heyecanı ile birlikte nefes kesen mücadelelere tanıklık edecek.

Kura Çekimi ;

