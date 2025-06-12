ABD’de gerilim tırmanıyor! Trump’a otoriterlik suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasındaki siyasi gerilim yeniden alevlendi. Başkan Trump’ın, Los Angeles’ta göçmen karşıtı protestoları kontrol altına almak gerekçesiyle federal askeri güçleri görevlendirmesi üzerine Vali Newsom, anayasal yetkilerin ihlal edildiğini savunarak dava açtı.

Trump: Asker gönderilmeseydi şehir suç mahalline dönerdi

Trump, kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Newsom’un eyaletteki duruma hâkim olamadığını savundu. “Los Angeles asker gönderilmeseydi yıllardır görmediğimiz bir suç sahnesine dönüşürdü” diyen Trump, Kaliforniya valisine teşekkür etmesi gerektiğini belirtti. Newsom’un adını yanlış yazarak yaptığı açıklamada, “Hatalarını savunacağına, kurtarıldığı için minnettar olmalı” ifadelerini kullandı.

Newsom: Demokrasi gözlerimizin önünde çöküyor

Vali Newsom ise Trump’ın asker sevkiyatını “otoriterlik” olarak niteledi ve federal mahkemeye başvurarak müdahalenin engellenmesini istedi. Newsom, kamuoyuna seslendiği konuşmasında, “California ilk olabilir ama son olmayacak. Diğer eyaletler sırada. Demokrasi sırada. Demokrasi gözlerimizin önünde çöküyor” diyerek uyarıda bulundu.

Gerilim yeni değil: Eski ittifak yerini restleşmeye bıraktı

Oysa yılın başında, Güney Kaliforniya’daki orman yangınları sırasında Trump ve Newsom kameralar önünde el sıkışmış, ortak çalışma mesajları vermişti. Newsom, Trump’ın COVID dönemindeki desteklerini anarak teşekkür etmiş, ikili arasında iş birliği havası estirilmişti. Ancak yaz aylarına gelindiğinde, bu birliktelik yerini sert siyasi çatışmalara bıraktı.

Demokratlar içinde yükselen figür: Newsom’un 2028 hesapları mı?

Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Newsom, Trump’a karşı duruşuyla parti tabanında dikkat çekiyor. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Newsom için “Korkmuyor, biz de arkasındayız” derken; muhafazakâr yorumcu Ben Shapiro, bu sert çıkışların 2028 başkanlık adaylığı hedefiyle bağlantılı olduğunu savunuyor.

Trump: California Amerika’nın çöküş sembolü oldu

Trump ise Kaliforniya’yı uzun süredir eleştiriyor. Evlessizlik, yasadışı göç ve su politikaları üzerinden eyaleti hedef alan Trump, “Bir zamanlar refahın sembolü olan Kaliforniya, şimdi ülkenin çöküşünü temsil ediyor” demişti. Son olarak eyaletin hızlı tren projesinin fonları kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, ayrıca Trump’ın Kaliforniya’nın araç emisyon kurallarını da iptal etmesi bekleniyor.

