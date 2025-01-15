AB’ye çağrı: Demokratik Kongo’dan gelen çatışma minerallerine karşı daha sıkı denetim

Avrupa Birliği’nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) ithal edilen çatışma mineralleri üzerindeki denetimlerinde büyük eksiklikler olduğu ortaya çıktı. İnsan hakları grubu Global Witness (GW), AB’nin mevcut düzenlemelerinin uygulanmadığını ve bu durumun milis grupların finansmanını sürdürdüğünü belirtti. Çatışma mineralleri olarak bilinen kalay, tungsten, tantal ve altın, özellikle elektronik ve temiz enerji teknolojileri üretiminde kullanılıyor.

Düzenlemede Uygulama Sorunları

AB’nin 2021 yılında yürürlüğe giren Çatışma Mineralleri Yönetmeliği, bu minerallerin ithalatında şirketlerin gerekli özeni göstermesini şart koşuyor. Ancak, Avrupa Komisyonu’nun bir dış inceleme raporu, yerel paydaşlar üzerindeki etkilerin sınırlı kaldığını ve düzenlemenin uygulanmasında ciddi gecikmeler olduğunu ortaya koydu.

Belçika merkezli Uluslararası Barış Bilgi Servisi’ne (IPIS) göre, yasa neredeyse hiçbir etkili sonuç doğurmadı ve yasadışı mineral ticareti hala çatışmaları finanse etmeye devam ediyor. GW’nin raporuna göre, bir Avrupa tüccarının, doğrudan milislerin kontrol ettiği Güney Kivu’daki Nzibira’dan tungsten madeni satın aldığı tespit edildi.

Milisler ve İnsan Hakları İhlalleri

Demokratik Kongo’da bazı madenler, milis gruplar tarafından işletiliyor ve bu gruplar gelirlerini sivil halka yönelik şiddeti finanse etmek için kullanıyor. İnsan hakları ihlalleri arasında sivillere yönelik katliamlar, tecavüzler ve zorla çalıştırmalar yer alıyor.

Max Impact adlı yerel bir örgütün temsilcisi Safanto Bulongo, AB’nin düzenlemesinin DRC’de hiçbir değişim yaratmadığını belirtti. “Şirketler, gereken özeni göstermiyor. Etkisi ise savaş ve daha fazla yıkım oluyor,” dedi.

AB ve Üye Devletler Yaptırımlar Konusunda Yetersiz

Global Witness, AB’yi düzenlemeyi daha sıkı uygulamaya ve uyumsuzluk gösteren şirketlere ağır yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Ancak Avrupa Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, üye devletlerin şirketlere düzenlemelere uygun olmaları için düzenli olarak uyarılar gönderdiğini ifade etti. Gill, daha tek tip bir yaptırım sistemine şu aşamada gerek duyulmadığını belirtti.

Apple ve DRC Suçlamaları

Geçtiğimiz ay, DRC hükümeti, Apple’ı Fransa ve Belçika’da yasadışı yollarla çatışma mineralleri kullanmakla suçladı. Apple bu iddiaları reddederek, tedarikçilerine bu mineralleri Kongo ve Ruanda’dan almamaları talimatı verdiğini açıkladı.

Uzmanlar, AB’nin yalnızca ham madde ithalatını değil, aynı zamanda elektronik ürünler gibi işlenmiş ürünleri de daha sıkı kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Global Witness’in baş politika sorumlusu Emily Stewart, “AB’nin düzenlemeleri var, ancak bunlar etkin bir şekilde uygulanmıyor. Şeffaflık ve yaptırımlar artırılmalı” dedi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Apple’a “kanlı maden” kullandığı iddiasıyla Fransa ve Belçika’da dava açtı. Apple, suçlamaları “şiddetle reddettiğini” belirtti. Suçlamalar, Apple’ın 3T mineralleri DRC’deki çatışma bölgelerinden yasadışı yollarla temin ettiği iddiasına dayanıyor.

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