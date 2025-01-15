Amerika

Los Angeles’ta şiddetli yangını devam ediyor

Los Angeles'ta Santa Ana rüzgarları nedeniyle yangınlar kontrolden çıkıyor. 24 kişi hayatını kaybetti, 12 bin yapı zarar gördü.

Aslı15/01/2025
113 Bir dakikadan az
Los Angeles'ta Santa Ana rüzgarları nedeniyle yangınlar kontrolden çıkıyor. 24 kişi hayatını kaybetti, 12 bin yapı zarar gördü.
Seyşeller

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, şiddetli rüzgarlar ve kurak hava nedeniyle yayılmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, %14 ve %33 kontrol altına alınabilen iki büyük yangını söndürmek için mücadele ederken, binlerce kişi tahliye edildi.

Los Angeles’ cehennem yeri

California Valisi Gavin Newsom, bu felaketin ABD tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olabileceğini belirtti. Yangınların mali kayıpları sigorta şirketleri için rekor düzeye ulaşırken, Başkan Joe Biden, bölgeye ek yardım sözü verdi.

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Aslı15/01/2025
113 Bir dakikadan az
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