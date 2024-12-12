Joe Biden; 39 kişiyi affetti, 1500 kişinin cezasını hafifletti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yetkisini kullanarak, şiddet içermeyen suçlardan hüküm giyen 39 kişiyi affetti ve yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifletti. Bu adım, ABD tarihindeki bir günde en fazla başkanlık affı ve ceza hafifletmesi olarak kayda geçti. Beyaz Saray, affedilen kişilerin isimlerini açıklamazken, bu kişilerin topluma yeniden kazandırılma sürecinde başarılı bir rehabilitasyon gösterdiklerini belirtti.

“Topluma katkı sağlayan kişiler”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, affedilen kişilerin topluma önemli katkılar sunduğuna dikkat çekildi. Bu kişiler arasında, kilise üyelerine yardım eden madalyalı bir askeri pilot, Covid-19 aşı kampanyasında görev alan bir hemşire ve bağımlılık danışmanı olarak çalışan bir kişi yer aldı. ABD Anayasası, başkana, “ABD’ye karşı işlenen suçlar için, azil davaları hariç, ceza erteleme ve af yetkisi” tanıyor.

Biden, affedilen kişilerin “rehabilitasyon sürecinde başarılı olduklarını ve topluluklarını daha güçlü ve güvenli hale getirme taahhüdü gösterdiklerini” ifade etti. Affedilen suçlar arasında, çoğunlukla uyuşturucu suçları gibi şiddet içermeyen suçlar bulunuyor.

Covid-19 sürecinde ev hapsine alınan 1500 kişinin cezası hafifletildi

Biden, Covid-19 pandemisi sırasında ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin de cezalarını hafifletti. Bu kişilerin cezalarının fazla olduğuna karar veren Biden, ev hapsindeki bu kişilere “ikinci bir şans” verilmesi gerektiğini söyledi. Bu adım, ceza adaleti reformu çağrılarıyla örtüşen önemli bir hamle olarak değerlendirildi. Beyaz Saray yetkilileri, cezası hafifletilen kişilerin toplum içinde sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılı olduklarını belirtti.

Joe Biden: Daha fazla adım atacağız

Biden, bu kararın bir başlangıç olduğunu belirterek, “Önümüzdeki haftalarda daha fazla adım atacağız” açıklamasını yaptı. Bu ifadenin, ek af ve ceza hafifletme kararlarının yolda olduğunun sinyali olarak yorumlanması dikkat çekti. Başkanlık döneminde nispeten az sayıda af ve ceza hafifletme kararı alan Biden, bu hamleyle ABD başkanlarının geleneksel yetkisini daha aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

Hunter Biden’a af tartışması

Biden’ın bu ayın başlarında, oğlu Hunter Biden’a af vermesi ise büyük tartışmalara neden olmuştu. Daha önce böyle bir kararı gündemine almayacağını belirten Biden, oğlu hakkındaki davaların “siyasi motivasyonla” açıldığını savunarak affı savundu. Hunter Biden, iki farklı ceza davasıyla karşı karşıyaydı ve bu davaların konusu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Biden’ın oğluna yönelik affı, ABD kamuoyunda, başkanların yakın çevresini affetmesi yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

ABD başkanlarının af yetkisi

ABD Anayasası’na göre, başkanlar, ABD’ye karşı işlenen suçlar için, azil davaları hariç, herhangi bir kişi için ceza erteleme, af ve ceza hafifletme yetkisine sahip. Bu yetki, ABD başkanlarının görev sürelerinin sonlarına doğru yoğun bir şekilde kullandıkları bir gelenek olarak biliniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca toplam 237 kişiye af veya ceza indirimi verdi. Trump, 143 kişiyi affetti, 94 kişinin ise cezasını hafifletti. Bu affın büyük kısmı, Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmadan hemen önce gerçekleştirilmişti.

Biden’ın, bugüne kadar modern ABD başkanları arasında en az kişiyi affeden başkan olduğu biliniyordu. Ancak bu son karar, Biden’ın af ve ceza indirimi konusunda daha aktif bir tutum izlemeye başladığını gösterdi.

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