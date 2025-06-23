Disneyland Paris’te sahte düğün skandalı

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Disneyland Paris’te hafta sonu düzenlenen özel bir etkinlik, sahte düğün şüphesiyle soruşturmaya dönüştü. Cumartesi sabahı açılış saatinden önce parkı kiralayarak “evlilik töreni” düzenleyen bir grup, gelin olarak yaşı yaklaşık 9 olan bir kız çocuğunu kullandı.

Etkinlik sırasında çocuğun yaşından şüphelenen Disneyland güvenlik ekibi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sözde düğünün aslında bir film sahnesi olduğunu ve yaklaşık 100 oyuncunun rol aldığını tespit etti.

Protokole göre düğün değil, kurgu

Meaux Savcılığı, olayın gerçek bir nikâh töreni olmadığını, aksine sahnelenmiş bir organizasyon olduğunu açıkladı. AFP’ye konuşan savcılık kaynakları, “Bu bir düğün değil, düğünün sahnelenmiş haliydi. Misafirler oyuncuydu, tüm etkinlik kameraya alındı. Disneyland Paris, gerçek bir düğün için kiralandığını zannetti” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası dört kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi, sahte damat olduğu düşünülen 22 yaşındaki İngiliz bir erkek ile 24 yaşındaki Letonyalı bir kadın hâlâ sorguda tutuluyor. Diğer iki kişi, 41 yaşındaki kız çocuğunun annesi ve 55 yaşındaki başka bir Letonyalı erkek serbest bırakıldı.

Çocuk zorla tutulmadı, neden sahnelendiği belirsiz

Savcılık, Ukraynalı olduğu belirtilen 9 yaşındaki çocuğun olayda herhangi bir şiddet veya zorlamaya maruz kalmadığını duyurdu. Ancak küçük bir kız çocuğunun böyle bir etkinlikte hangi amaçla kullanıldığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Yerel medya, oyuncu olarak getirilen kişilerin otobüslerle Disneyland çevresine taşındığını aktardı.

Fransa Inter radyosuna konuşan bir figüran, “Disneyland yetkililerinin paniklediğini gördüm. Pencereden baktığımda bir kadının kucağında gelinlikli küçük bir kız çocuğunu taşıdığını fark ettim. O an işin içinde tuhaf bir şey olduğunu anladım” dedi.

Disneyland Paris: Etkinlik hemen iptal edildi

Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Disneyland Paris yönetimi, “Etkinlik sırasında usulsüzlük tespit edilince organizasyon derhal iptal edildi. Polis çağrıldı ve olay yerine hızla geldi” bilgisini paylaştı. Tema parkı, adli makamlara suç duyurusunda bulunduğunu ve soruşturmaya tam iş birliği sunduklarını belirtti.

Lüks düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan Disneyland Paris, özel etkinlikler için gece saatlerinde yüksek ücretlerle kiralanabiliyor. Uyuyan Güzel Şatosu’nun fon oluşturduğu bu etkinliğin neden ve nasıl sahnelendiği sorularına ise hâlâ net bir yanıt bulunabilmiş değil.

