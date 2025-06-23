Beşiktaş Fibabanka evinde çok farklı

Fenerbahçe Beko’da şut istikrarsızlığı

Fenerbahçe Beko ilk maçların aksine maça çok hızlı başladı. Kısalardan buldukları sayılarla birdenbire öne geçti. 0-7

Karşılıklı top kayıpları, sert müdafaalar ve kolay kaçan atışlar bu sefer Fenerbahçe Beko tarafından yapılınca çabuk toparlanan Beşiktaş Fibabanka 5.dakikada skoru eşitledi.7-7

Ve ardından Mathews’ın penetreleri ve Yiğit’in 3’lüğü ile seriyi 14 sayıya çıkardı. 14-7

Fenerbahçe Beko’da ilk 2 maçta olduğu gibi bu maçta da dış şut istikrarsızlığı sürüyor. Nigel Hayes’ten skor katkısı alamadığı sürece maç Fenerbahçe için kolay geçeceğe benzemiyor. Beşiktaş cephesinde de geçiş hücumları ile Mathews formda bir performans gösteriyor. Plavsic’in basketi ile durum 19-8.

Ve periyot Yiğit’ten gelen 3 sayılık isabet ile sona eriyor. 22-9

Beşiktaş Fibabanka’da Yiğit Arslan şov

2. periyot Fenerbahçe Beko ardı ardına basketler kaçırmaya devam ederken Beşiktaş Fibabanka hız kesmiyor. 26-11

Beşiktaş Fibabanka yaptığı sert müdafaa ile hiçbir pozisyonda kolay sayı imkanı vermiyor.

Fenerbahçe Beko sadece faul atışlarından sayı bulabilirken fark açılıyor. 30-12

Ve Saras mola alıyor.

Bu dakikalarda eşleşme avantajını kullanan Yiğit skor bulmaya devam ediyor. 36-16

Fenerbahçe ilk 3 sayılık isabetini Baldwin ile buluyor. 38-22

Fenerbahçe Beko farkı 15 sayıya indirmişti ki ardı ardına önce Berk sonra Yiğit’in 3 sayılık basketleri ile fark 21 sayıya çıkıyor. 47-26

Beşiktaş Fibabanka’da Yiğit Arslan 3’lük şov devam ediyor. 50-28

Ve periyodun son basketi Fenerbahçe Beko’dan geliyor. 50-31

3. periyodda Sleva kendini buldu

3. periyot her iki takımd a geçiş hücumlarından sayılar bularak başladı. 55-35

Beşiktaş Fibabanka Morgan ile skor bulurken Fenerbahçe Beko’da Baldwin ve Birch skora katkı veriyor. 60-43

Sleva ilk sayısını 3 sayılık basket olarak 3. periyodun 5.ci dakikasında buldu. 63-43

Baldwin atmaya devam ediyor. 63-46

Beşiktaş Fibabanka uzunlarının faul sayıları artarken faul atışları ile fark 15 sayıya indi. 65-50

Beşiktaş Fibabanka periyodun bitmesine 1 dakika kala kontrollü basketbol ile farkı koruyor derken Guduric’in ilk 3 sayılık basketi geldi. 70-56

Ve periyot skorunu Plavsic belirledi. 72-56

4.periyot Fenerbahçe Beko uzun süre sonra ilk defa farkı 11 sayıya kadar indirdi. 72-61

Bu dakikada Beşiktaş Fibabanka’da Allman ve Sleva 4’er faulle oynuyor.

Yiğit Arslan geri adım atmıyor. 75-61

Ard arda basketler ile fark yeniden 20 sayıya çıktı. 81-61

Beşiktaş Fibabank içerden-dışarıdan bulduğu sayılarla farkı arttırıyor. Fenerbahçe Beko’da hem hucum konsantrasyonu hem müdafaa disiplini kayboldu. 90-65

Artık her iki takımda tempoyu düşürdü ve skoru kabullendi. Ve karşılıklı sayılar ile maç skoru belirledi. 98-77

Fenerbahçe Beko’da bu seride Nigel Hayes Davis’ten skor katkı alamaması, Beşiktaş Fibabanka’nın sert savunması ve kolay baskete izin vermemesi Fenerbahçe Beko’nun tempo bulamamasına sebep oluyor. Özellikle dış şut yüzdeleri çok düşük kalınca ve tempolu hızlı hücumlarla sayı bulamayınca Beşiktaş Fibabanka atıcıları da gününde olduğunda kolay ve farklı kazanıyor. Bunu ligin son maçında da görmüştük.

Şimdi bakalım 4.cü maçta Beşiktaş Fibabanka seride skoru 2-2 yapabilecek mi?