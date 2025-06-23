Vize resti: Bu tablo kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize serbestisi süreci bir kez daha gündemde. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Brüksel’de Türk gazetecilerle yaptığı görüşmede, sürecin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu söyleyerek vize serbestisi müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini açıkladı. Türkiye’nin resmi aday ülke olmasına rağmen AB’ye vizesiz seyahat edemeyen tek ülke olduğunu hatırlatan Ossowski, “Ukrayna, Gürcistan, hatta Kolombiya ve Venezuela gibi ülkeler AB’ye vizesiz girebiliyor. Bu durum Türkiye için utanç verici” dedi.

“66 kriter tamamlandı, kalan 6 için diyaloğa hazırız”

Büyükelçi Ossowski, Türkiye’nin vize serbestisi için AB tarafından belirlenen 72 kriterden 66’sını yerine getirdiğini, kalan 6 kriter üzerinde çalışmak için ise Türk tarafına açık çağrıda bulunduklarını belirtti. Türkiye’de göreve başladığında bu konuda hiçbir siyasi diyaloğun yürütülmediğini fark ettiğini söyleyen Ossowski, “Neden konuşmuyoruz?’ dedim. Aldığım cevap, Türk hükümetinin bu konuda diyaloğa girmediğiydi. Biz bu süreci yeniden başlatmak istiyoruz” diyerek eylül ayında teknik görüşmelerin başlayabileceğini vurguladı.

Terörle mücadele yasası ve yargı süreci uyarısı

Vize serbestisinde ilerleme sağlanabilmesi için, özellikle PKK ile bağlantılı terörle mücadele yasalarında reform yapılmasının önemine dikkat çeken Ossowski, Kopenhag kriterlerinin altını çizdi. Türkiye’de bazı yargı süreçlerinin AB ile ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, “İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan döviz dalgalanması yatırımcı güvenini sarstı. Hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlar hayati önemde” dedi.

Gümrük Birliği modernizasyonu: Tango iki kişiyle yapılır

AB’nin, Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın modernizasyonu için adım atmaya hazırlandığını da açıklayan Ossowski, AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic’in temmuz ayında Türkiye’ye geleceğini bildirdi. İlk etapta mevcut engellerin kaldırılması, ardından modernizasyon sürecinin başlaması bekleniyor. Ossowski, “Ancak unutmayalım ki tango iki kişiyle yapılır. Karşılıklı irade şart” diyerek Türkiye’den de adım beklediklerini ifade etti.

“Vize serbestisi artık ayrıcalık değil, stratejik bir zorunluluk”

Görev süresinin sonuna yaklaşan Ossowski, Türkiye ile AB arasında “kader ortaklığı” olduğunu belirterek, Brüksel’deki yeni görevinde de bu süreci desteklemeye devam edeceğini vurguladı. “Vize serbestisi artık bir ayrıcalık değil, stratejik bir gerekliliktir” ifadelerini kullanan büyükelçi, ilerleme için her iki tarafın da kararlılık göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.