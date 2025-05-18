Doğu Afrika’da seçim öncesi tansiyon yükseliyor

Doğu Afrika’da yaklaşan seçimler öncesi siyasi baskılar tırmanırken, muhalefet liderleri ya mahkeme salonlarında ya da sınır dışı kararlarıyla karşı karşıya kalıyor. Tanzanya’da vatana ihanetle suçlanan Tindu Lissu idam cezası tehdidiyle yargılanırken, davayı takip etmek isteyen Kenyalı siyasetçi Martha Karua ise havalimanında gözaltına alındı. Üç ülkenin lider kadrolarını iş birliği içinde davranmakla suçlayan Karua, bölge genelinde muhalefeti susturmaya yönelik sistematik bir sürecin işlediğini söylüyor.

Tanzanya’da muhalefet partisi Chadema’nın önde gelen ismi Tindu Lissu, pazartesi günü vatana ihanet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Suçlu bulunması halinde idam cezası alabilir. Dava, ülkenin ekim ayında gireceği seçim süreci öncesi siyasi tansiyonu artırmış durumda.

Lissu’nun savunma ekibinde yer alan Kenya’nın eski adalet bakanı Martha Karua, duruşmayı izlemek üzere geldiği Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sözcüsünün açıklamasına göre Karua üç saat boyunca sorgulandı ve pasaportuna el konuldu. Şu anda sınır dışı edilmek üzere tutuluyor.

Karua: Üç ülke seçim öncesi baskıyı artırıyor

Martha Karua, kısa süre önce AFP’ye verdiği röportajda Kenya, Tanzanya ve Uganda’da seçim sürecine girilirken demokratik hakların sistematik olarak baskı altına alındığını söylemişti.

“Üç ülkede de demokratik ilkelerin tamamen yok olduğunu görüyoruz” diyen Karua, bu baskının koordineli biçimde yürütüldüğünü vurgulamıştı.

Kenya’da insan hakları ihlalleri arttı

Karua, aynı röportajda Kenya’daki siyasi atmosferi de sert sözlerle eleştirmişti. 2022 seçimlerinde Raila Odinga’nın başkan yardımcısı adayı olan Karua, ülkede anayasaya aykırı uygulamaların arttığını, kaçırmalar, keyfi gözaltılar ve yargısız infazların yaygınlaştığını söyledi.

“Kenya tam bir çöküş içinde” diyen Karua, anayasanın adeta askıya alındığını belirtti. İnsan hakları grupları, geçtiğimiz yaz aylarında yapılan protestolarda en az 60 kişinin öldüğünü, 80’den fazla kişinin güvenlik güçlerince kaçırıldığını ve hâlâ onlarcasının kayıp olduğunu açıklamıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, protestolar sırasında kaçırılan herkesin ailelerine teslim edildiğini söylemişti:

“Tüm kaçırılanlar ailelerine teslim edildi ve ben bu tür olayların bir daha yaşanmaması için açık ve kesin talimat verdim”

Uganda ve Tanzanya’da tehdit dili yaygınlaşıyor

Uganda’da ordunun başındaki General Muhoozi Kainerugaba, aynı zamanda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve halef adayı. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, iktidar partisini desteklemeyen seçmenleri açıkça tehdit etti:

“Babamı tam desteklemeyenler çok dikkatli olsun”

Öte yandan Tanzanya’da Chadema partisi, seçim yasasını imzalamayı reddettiği gerekçesiyle ekim seçimlerinden diskalifiye edildi. Parti, Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ı baskıcı yönetim anlayışına geri dönmekle suçluyor.

